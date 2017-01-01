为新员工开发一个45秒的引人入胜的介绍视频，通过一个简单的日常流程（如登录内部系统）展示公司的核心价值观。目标是面向动态科技环境中的新员工，该视频需要现代、友好的视觉效果，并配以轻快、鼓舞人心的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，确保生成清晰的旁白，为员工入职提供一个易于接近和欢迎的第一印象。

