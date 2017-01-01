流程视频生成器：使用AI创建培训视频

通过从脚本到视频的功能简化您的专业培训内容创作。

开发一个60秒的教学视频，利用HeyGen强大的流程视频生成器为新团队成员进行入职培训，展示公司基本工作流程。此专业培训内容应采用清晰的逐步视觉风格，并配以平和的引导性旁白，目标是新员工和内部团队，充分利用HeyGen的从脚本到视频功能实现精准叙述。

示例提示词1
制作一个30秒的动态宣传视频，展示AI视频生成器为小型企业提供的功能，适用于社交媒体平台。视觉和音频风格应活泼且充满活力，采用现代图形和吸引人的音乐，旨在吸引小企业主和营销专业人士。结合HeyGen的AI虚拟形象，并利用丰富的媒体库/素材支持，创造引人入胜的视觉叙事。
示例提示词2
制作一个45秒的精美解说视频，突出高级视频编辑工具及其在实现工作室质量视频方面的优势。此激励性作品面向内容创作者和自由职业者，应具备高制作价值的美学和鼓舞人心的叙述声音。确保视频包含HeyGen自动生成的字幕/说明文字以提高可访问性，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
示例提示词3
设计一个90秒的详细文档视频，通过创新的文本到视频方法解释复杂的技术概念，使用HeyGen的AI生成视频文档功能展示复杂的流程。视觉风格必须信息丰富且简洁，配以清晰的图形和权威的语气，专为技术作家、产品经理和开发人员设计。利用HeyGen多样的模板和场景有效地组织信息，并用AI虚拟形象动画化关键点以提高清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

流程视频生成器如何工作

快速将您的流程文本转化为引人入胜的视频文档，确保培训和安全协议的清晰性和一致性。

1
Step 1
输入您的流程
首先使用我们的文本到视频功能将详细说明转化为视频。粘贴您的脚本或大纲，AI将为您的流程指南准备基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的逼真AI虚拟形象中选择一个来展示您的流程。您选择的虚拟形象将清晰地阐述每一步，为您的视频带来专业和一致的呈现。
3
Step 3
应用字幕和旁白
通过为您的流程视频生成精确的字幕来确保清晰度。您还可以微调旁白并添加背景音乐，以创造一个完整且引人入胜的教学体验。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的流程视频完成，按所需的纵横比和分辨率导出。将您的专业培训内容或安全协议分享至各个平台以最大化影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和保留率

使用动态AI培训视频提高学员参与度和知识保留率，适用于所有流程内容。

常见问题

HeyGen如何简化专业视频创作？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将文本转化为视频，使用户能够轻松创建工作室质量的视频。我们的平台利用AI虚拟形象和直观的视频编辑工具来简化各种内容的整个制作过程，包括社交媒体。

HeyGen能否创建有效的流程视频文档？

当然可以。HeyGen是一个强大的流程视频生成器，非常适合制作清晰的AI生成视频文档和专业培训内容。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI虚拟形象和自动字幕。

HeyGen为视频内容提供哪些自定义选项？

HeyGen通过其视频编辑工具提供广泛的自定义选项，允许您通过品牌控制（如自定义标志和品牌颜色）来定制视频。您可以从多种模板和场景中进行选择，以确保您的内容完美契合品牌形象。

HeyGen能否快速生成高质量视频？

是的，HeyGen显著加快了视频制作速度，使您能够在几分钟内从脚本生成专业的工作室质量视频。我们的平台的文本到视频功能和AI虚拟形象确保了高效且高质量的内容创作。