流程视频生成器：使用AI创建培训视频
通过从脚本到视频的功能简化您的专业培训内容创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的动态宣传视频，展示AI视频生成器为小型企业提供的功能，适用于社交媒体平台。视觉和音频风格应活泼且充满活力，采用现代图形和吸引人的音乐，旨在吸引小企业主和营销专业人士。结合HeyGen的AI虚拟形象，并利用丰富的媒体库/素材支持，创造引人入胜的视觉叙事。
制作一个45秒的精美解说视频，突出高级视频编辑工具及其在实现工作室质量视频方面的优势。此激励性作品面向内容创作者和自由职业者，应具备高制作价值的美学和鼓舞人心的叙述声音。确保视频包含HeyGen自动生成的字幕/说明文字以提高可访问性，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
设计一个90秒的详细文档视频，通过创新的文本到视频方法解释复杂的技术概念，使用HeyGen的AI生成视频文档功能展示复杂的流程。视觉风格必须信息丰富且简洁，配以清晰的图形和权威的语气，专为技术作家、产品经理和开发人员设计。利用HeyGen多样的模板和场景有效地组织信息，并用AI虚拟形象动画化关键点以提高清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将文本转化为视频，使用户能够轻松创建工作室质量的视频。我们的平台利用AI虚拟形象和直观的视频编辑工具来简化各种内容的整个制作过程，包括社交媒体。
HeyGen能否创建有效的流程视频文档？
当然可以。HeyGen是一个强大的流程视频生成器，非常适合制作清晰的AI生成视频文档和专业培训内容。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI虚拟形象和自动字幕。
HeyGen为视频内容提供哪些自定义选项？
HeyGen通过其视频编辑工具提供广泛的自定义选项，允许您通过品牌控制（如自定义标志和品牌颜色）来定制视频。您可以从多种模板和场景中进行选择，以确保您的内容完美契合品牌形象。
HeyGen能否快速生成高质量视频？
是的，HeyGen显著加快了视频制作速度，使您能够在几分钟内从脚本生成专业的工作室质量视频。我们的平台的文本到视频功能和AI虚拟形象确保了高效且高质量的内容创作。