定价计划视频制作工具：选择您的理想计划
发现符合您需求的灵活订阅，提供强大的AI头像以制作引人入胜的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的时尚视频，专为市场营销专业人士设计，比较“AI视频制作工具”的“订阅”。视觉风格应现代且简洁，利用专业的“AI头像”展示HeyGen产品的关键差异和优势。专业且信息丰富的旁白将强调HeyGen如何简化内容创作。
为自由职业者和内容创作者制作一个60秒的引人入胜的视频，展示“从脚本到视频”如何简化创作过程，强调“年度计划”和灵活的“AI积分”的价值。一个对话式的旁白配上激励人心的背景音乐，将与他们的创作抱负产生共鸣。
为企业客户制作一个精致的30秒视频，评估“企业计划”。视觉风格应企业化且令人安心，使用自信的“语音生成”来解释可扩展性和专属支持。此视频应巧妙地与标准“月度计划”形成对比，突出高级功能和安全性，确保高端感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何满足不同用户对AI视频制作工具的需求？
HeyGen提供灵活的AI功能，包括生成视频和可定制的AI头像，旨在与您的团队共同成长。我们的平台支持多用户和强大的协作工具，确保每个人都能参与到专业视频的创作中。
HeyGen提供哪些生成视频的功能？
HeyGen利用先进的AI功能，帮助您创建高质量的生成视频内容，包括从脚本到视频和逼真的语音生成。您所有的最终视频都可以轻松导出为MP4格式。
HeyGen能否帮助在视频中保持我的品牌形象？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝集成您的标志和品牌颜色。您还可以利用自定义AI头像，确保在所有视频制作项目中保持一致的表现。
HeyGen是否提供探索其AI视频制作工具的方法？
是的，您可以通过入门体验轻松探索HeyGen强大的AI视频制作功能。这使您可以在订阅之前测试我们的AI头像和丰富的模板库。