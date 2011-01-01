定价页面视频制作器：为每位创作者提供的计划
选择适合您愿景的计划，从免费选项到AI头像等专业功能，打造惊艳效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个时尚、专业的45秒视频，面向市场团队和成长中的企业，采用现代图形和自信、信息丰富的旁白。这个视频应强调我们的分级定价计划如何提供可扩展的解决方案，展示AI头像如何个性化信息并提升品牌沟通，强调支持专业成长的智能视频制作定价结构。
想象一个为自由职业者和代理机构量身定制的60秒动态视频，采用充满活力的视觉效果和友好、清晰的音轨，全面解释我们订阅计划中蕴含的综合价值。视频应展示如何管理积分以实现无与伦比的内容创作灵活性，特别是自动生成准确的字幕/说明文字，以提高跨平台的可访问性和参与度。
设计一个为大型企业和技术精英专业人士打造的权威45秒视频，具有简洁、高科技的美学风格和高效、直接的解说。这个视频应强调定制品牌和集成的强大能力，特别关注从脚本生成到视频的无缝过程及其与HD和SCORM下载选项的兼容性，展示我们的AI视频软件如何简化复杂的工作流程以获得卓越的输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何为企业视频创作提供价值？
HeyGen通过先进的AI头像和强大的文本转视频技术简化视频制作，大幅减少时间和成本。用户可以访问丰富的模板库，确保高质量的输出和高效的内容创作。
HeyGen在团队项目中提供哪些协作功能？
HeyGen旨在支持无缝的团队协作，提供共享工作空间，使多个用户能够高效地进行项目工作。这确保了品牌的一致性和组织内统一的创意输出，并有专门的客户支持作为后盾。
HeyGen是否提供API访问和高清下载等高级功能？
是的，HeyGen提供强大的API访问以便集成到现有工作流程中，并支持高清晰度视频下载。这些技术能力确保了专业级的视频输出和灵活的部署选项，以满足多样化的业务需求。
HeyGen能否为不同平台创建各种类型的视频内容？
当然可以。HeyGen的多功能平台和AI头像允许创建各种内容，从引人入胜的解释视频到动态的社交媒体广告。我们的工具使您能够生成适合任何受众或渠道的引人注目的视频内容。