您的快速简便内容预览视频制作工具

使用智能语音生成功能即时生成高影响力的宣传视频，用于营销活动。

为小企业主制作一个引人入胜的30秒预览视频，展示他们如何轻松创建吸引人的营销内容。视觉风格应充满活力和现代感，配以欢快的背景音乐和通过HeyGen的语音生成功能生成的清晰、热情的旁白。突出展示如何快速简单地将简单的脚本转化为精美视频，使用从脚本到视频的功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为创意机构和产品发布者开发一个时长45秒的精美宣传视频，展示专业宣传视频制作工具的强大功能。采用电影风格的视觉效果，配以动态过渡和强劲的背景音乐。展示HeyGen的AI虚拟形象如何传达信息，以及媒体库/素材支持如何增强他们的故事讲述，最终输出可以通过纵横比调整和导出轻松优化以适应各种平台。
示例提示词2
为内容创作者和在线教育者制作一个信息丰富的60秒视频，强调HeyGen如何简化视频制作。视觉风格应简洁友好，模仿解释动画，配以引人入胜的旁白。展示如何通过HeyGen的字幕/字幕功能和模板与场景的多样性，轻松为他们的内容增加清晰度和可访问性。
示例提示词3
设计一个活力四射的30秒社交媒体宣传视频，面向社交媒体经理和电商企业。视觉风格应快速且引人注目，配以时尚的背景音乐。展示HeyGen如何快速创建有影响力的宣传视频，利用从脚本到视频的功能快速生成内容，并通过专业的语音生成功能在Instagram和TikTok等平台上立即吸引观众的注意。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

预览视频制作工具的工作原理

轻松制作专业预览视频。我们直观的AI视频编辑器帮助您快速创建引人入胜的营销活动和社交媒体内容。

1
Step 1
选择模板
通过选择大量专业视频模板开始您的项目，这些模板非常适合创建有影响力的预览视频。
2
Step 2
添加您的内容
轻松添加您的自定义媒体，或利用我们的AI功能，如从脚本到视频，生成引人入胜的叙述以进行视频创作。
3
Step 3
应用品牌和风格
使用您独特的品牌控制个性化您的预览视频制作工具，确保在所有营销活动中视觉效果的一致性。
4
Step 4
导出您的视频
通过使用纵横比调整和导出功能完成您的专业宣传视频，使其准备好立即在各个平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过视频展示成功案例

.

将客户推荐转化为引人入胜的视频预览，以有效建立信任并展示产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我制作有影响力宣传视频的过程？

HeyGen通过利用AI虚拟形象和从文本到视频的生成功能，革新了有影响力宣传视频的制作。您可以快速将脚本转化为引人入胜的内容，使用专业模板和语音，使HeyGen成为高效的视频制作工具。

HeyGen是否提供丰富的视频模板以简化我的视频制作流程？

是的，HeyGen提供了大量专业设计的视频模板，以简化您的视频制作体验。轻松定制这些场景，添加您的品牌、素材和所需元素，制作独特的宣传视频或解释视频。

我可以使用哪些创意素材来丰富我的HeyGen视频？

HeyGen支持丰富的媒体库，包括素材视频和其他免版税资产，以增强您的创意输出。您还可以添加动态语音和专业字幕，确保您的信息对任何观众都清晰且引人入胜。

HeyGen适合制作各种类型的宣传视频和营销内容吗？

当然，HeyGen是一款多功能的视频制作工具，非常适合创建多样化的宣传视频、解释视频以及社交媒体和营销活动的内容。其AI驱动的功能和易于编辑的工具使您能够为任何目的制作高质量的视频。