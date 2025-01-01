新闻稿视频制作工具：创建有影响力的新闻视频

通过智能配音生成和引人入胜的视觉效果即时生成引人注目的新闻视频。

制作一个60秒的视频，展示小企业如何快速使用“新闻稿视频制作工具”发布产品更新或公司新闻。该视频面向忙碌的营销团队和初创公司，呈现干净、专业的视觉风格，配以简洁的屏幕文字和欢快的背景音乐。强调从脚本到视频的便捷性，以快速创建内容，突出HeyGen作为高效的“在线视频制作工具”，以及高质量的配音生成。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，解释一个复杂的新软件功能，目标受众为开发人员和技术爱好者。视觉风格应现代且精准，利用屏幕上的动态文字覆盖来突出技术术语，配以冷静、权威的配音。展示AI化身如何清晰地呈现信息，助力“动态视频内容”，以及字幕/字幕如何确保观众在使用这个“AI视频编辑器”时的可访问性。
示例提示词2
制作一个2分钟的宣传视频，宣布重大产品发布，旨在吸引潜在客户、投资者和媒体。该视频应采用电影般的视觉风格，结合激励人心的背景音乐和专业的人声配音。利用HeyGen的多样化模板和场景建立引人入胜的叙述，利用预制的“视频模板”，展示各种“营销活动”所需的纵横比调整和导出功能的灵活性。
示例提示词3
制作一个1分钟的欢迎教程，指导新用户完成使用HeyGen创建第一个视频的初始步骤。该视频面向首次内容创作者，采用友好、逐步的视觉方法，配以明亮的动画和清晰的屏幕指示，辅以有帮助、鼓励的配音。突出从脚本到视频生成内容的简单性，以及整合各种AI化身以提供直观的“AI视频编辑器”体验的潜力。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

新闻稿视频制作工具的工作原理

快速将您的书面新闻稿转化为动态视频内容，利用AI驱动的工具，比以往更有效地吸引您的观众。

1
Step 1
从文本创建视频
将您的新闻稿文本粘贴到编辑器中，让我们的AI立即将您的文本转换为视频，利用文本到视频功能。
2
Step 2
选择视频模板
从多种专业设计的模板中选择，为您的新闻稿公告提供一个视觉上吸引人且结构化的基础。
3
Step 3
添加引人入胜的AI化身
引入一个逼真的AI化身来呈现您的新闻稿，增强参与度，并以专业、人性化的方式传递您的新闻。
4
Step 4
导出您的最终视频
查看您完成的新闻稿视频，然后以您所需的格式和纵横比导出，以便立即在各个平台上分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

宣布里程碑和成功故事

.

以视觉方式传达公司成就、客户成功和重大更新，增强您的品牌叙述和可信度。

background image

常见问题

HeyGen如何简化新闻稿视频的创建？

HeyGen是一个在线视频制作工具，简化了新闻稿动态视频内容的创建。其AI视频编辑器利用文本到视频技术和可定制的模板，将您的脚本转化为专业视频，非常适合新闻视频。

HeyGen提供哪些技术定制选项？

HeyGen通过其拖放编辑器提供广泛的技术定制，允许您添加媒体、文字覆盖和动画文字。您还可以应用品牌控制，定制视频元素，并利用丰富的媒体库来定制您的视觉内容。

HeyGen是否利用AI进行高级视频制作？

是的，HeyGen利用先进的AI进行端到端视频生成，具有逼真的AI化身和从文本生成的强大配音功能。这个AI驱动的视频平台使得复杂的制作变得触手可及。

我可以轻松导出和分享用HeyGen创建的视频吗？

当然可以。在使用HeyGen创建动态视频内容后，您可以轻松导出适合不同平台的各种纵横比的视频文件。这使得在线分享无缝进行，提升社交分享并增强您的营销活动。