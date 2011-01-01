创建 使用幻灯片视频制作器的惊艳视频
利用人工智能化身和动态动画将您的幻灯片转换成引人入胜的视频演示，以实现无缝的品牌一致性。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
这个60秒的视频专为教育工作者和培训师设计，展示了HeyGen的文本到视频的脚本功能如何彻底改变您的教学材料。视频以清晰和教育性的视觉风格，演示了如何将课程计划转换成包含旁白的引人入胜的幻灯片视频。直观的界面便于您与团队轻松协作，确保您的教育内容既信息丰富又视觉吸引力十足。
对于旨在创造有影响力品牌故事的营销团队来说，这段30秒的视频突出了HeyGen媒体库和库存支持的多功能性。视频采用了生动活泼的视觉风格，非常适合抓住潜在客户的注意力。探索如何使用视频幻灯片模板来编织与您品牌声音相符的叙事，同时AI化身为您的信息增添了个人触感，使其难忘且易于产生共鸣。
这段90秒的视频是为希望提升其企业演示水平的商务专业人士量身打造的。视频以精致典雅的视觉风格，展示了如何使用HeyGen的语音合成功能为您的幻灯片增添专业感。学习如何在所有演示中保持品牌一致性，并利用远程控制功能在现场演示中实现无缝传递。视频最后提供了关于如何以各种宽高比导出最终产品的技巧，确保与任何平台的兼容性。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGen 通过利用 AI 视频生成器和视频幻灯片模板，彻底改变了演示幻灯片视频制作者的创作方式。这使用户能够轻松制作动态幻灯片动画和引人入胜的视频演示。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce captivating slideshow videos that maintain brand consistency and capture audience attention.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Utilize AI-powered slideshow editing to create visually appealing video presentations for social media platforms.
常见问题
HeyGen如何提升我的视频演示效果？
HeyGen提供了一个强大的AI视频生成器，可以将您的演示幻灯片转换成引人入胜的视频演示。凭借动态幻灯片动画和旁白解说等功能，您可以创建吸引人的内容，同时保持品牌的一致性。
HeyGen的幻灯片视频模板有什么独特之处？
HeyGen的视频幻灯片模板旨在兼具创意性和多功能性，让您可以加入动画图形和AI驱动的幻灯片编辑功能。这确保了您的视频不仅视觉上吸引人，而且与您品牌的身份保持一致。
我可以使用HeyGen与我的团队合作吗？
是的，HeyGen 支持与您的团队无缝协作。您可以远程控制编辑过程，确保每个人都能为创建一个连贯且专业的视频演示做出贡献。
HeyGen是否支持导出不同格式的视频？
当然，HeyGen允许您以不同的宽高比和格式导出视频，便于您在不同平台分享内容的同时保持高质量。