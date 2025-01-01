强大的AI视频生成器，快速创建内容
使用可定制的模板和场景快速生成专业AI视频，适合所有内容创作者。
为技术专业人士创建一个1分钟的技术解说视频，展示新API的核心原理。视觉风格应简洁专业，利用HeyGen的"AI化身"清晰呈现信息，并通过逼真的AI语音增强"语音生成"。这个"AI视频生成器"让复杂主题变得易于理解。
示例提示词1
想象一个45秒的教学视频，面向新软件用户，展示如何导航特定功能。视频需要一个引人入胜的、逐步演示的视觉风格，并配有"字幕/说明"以确保最大程度的理解，使用HeyGen的"从脚本到视频"功能在线轻松创建。这种"文本到视频AI"解决方案简化了学习复杂过程。
示例提示词2
开发一个1分30秒的产品更新视频，针对现有客户和产品经理，突出最近的技术增强。视觉和音频风格应动态且权威，利用HeyGen的"媒体库/素材支持"整合相关的素材照片和视频，并使用专业的"模板和场景"进行精美的AI驱动演示。这使得视频编辑无需大量外部资源即可高效完成。
示例提示词3
制作一个引人注目的60秒宣传视频，专为企业和技术决策者设计，展示新AI驱动开发工具的独特实用性。美学风格应现代且有冲击力，特色包括清晰的"语音生成"和"纵横比调整和导出"的灵活性，以有效覆盖各种平台。这个"AI视频生成器"简化了高质量内容的创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本
首先粘贴您的文本脚本或使用"简单文本提示"生成内容。我们的从脚本到视频功能将把您的输入转化为逐场景的视频大纲。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从我们多样化的AI化身集合中选择一个富有表现力的"AI化身"，让您的信息栩栩如生，确保您的视频拥有专业且引人入胜的演示者。
3
Step 3
添加动态语音解说
通过为您的脚本添加"逼真的AI语音"生成自然的音频。我们的语音生成确保您的内容具有精美和专业的声音效果。
4
Step 4
导出您的成品视频
一旦满意，利用纵横比调整和导出功能，让您的高质量"AI视频"准备好立即在所有平台上分享。
常见问题
HeyGen如何简化从文本生成AI视频的过程？
HeyGen使用户能够轻松地将简单的文本提示转化为精美的AI视频。我们先进的文本到视频AI生成器利用AI技术轻松创建动态内容。
HeyGen在创建引人入胜的AI视频方面提供了哪些独特功能？
HeyGen提供了一套强大的功能，包括可定制的AI化身和逼真的AI语音，用于制作引人入胜的语音解说。它还自动生成字幕，以增强AI视频的可访问性和覆盖范围。
我可以快速使用HeyGen平台创建专业视频吗？
当然可以，HeyGen通过直观的在线界面和大量预制模板使视频制作变得简单。内容创作者无需丰富的视频编辑经验即可快速制作出专业质量的AI视频。
HeyGen是一个在线AI视频编辑平台吗？
是的，HeyGen是一个在线AI视频生成器，专为在浏览器中高效进行视频编辑和创作而设计。其AI驱动的功能使您能够简化从脚本到最终视频的整个过程，全部在一个平台上完成。