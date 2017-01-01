前置广告视频生成器：快速创建引人入胜的广告
利用我们的前置广告视频制作工具，通过AI工具将文本生成惊艳的视频广告，改变您的营销方式。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术敏感的消费者和早期采用者开发一个时长30秒的前置广告，介绍一款新软件产品。采用未来感的视觉美学，并配以专业、平静的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象和预制模板及场景展示关键功能，确保高质量的展示效果，在众多在线视频制作选项中脱颖而出。
制作一个20秒的信息性前置广告，针对B2B服务提供商和企业培训师，解释一个新在线平台的优势。视觉风格应简洁专业，并配以友好、解释性的配音。通过HeyGen生成的字幕/说明文字确保可访问性，使其成为一个有效的视频广告制作工具。
为时尚和生活方式电商品牌设计一个25秒的前置广告，旨在吸引Z世代观众的注意。视频需要大胆、视觉上引人注目的风格，并配以朗朗上口的现代流行音乐。结合HeyGen的媒体库/素材支持，提供多样化的视觉效果，并确保最终输出通过纵横比调整和导出在社交平台上得到优化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为强大的前置广告视频生成器为我的活动服务？
HeyGen通过提供多样化的视频广告模板和直观的AI工具简化创意广告制作。您可以快速定制这些模板，融入品牌的声音、视觉效果和特定的品牌控制，制作出引人注目的前置广告，适用于包括YouTube广告在内的各种社交平台。
HeyGen作为在线视频制作工具提供了哪些创意功能来制作有影响力的视频广告？
HeyGen提供用户友好的拖放编辑器和丰富的媒体库，帮助您制作引人入胜的视频广告。轻松整合AI虚拟形象、自定义配音和明确的行动号召元素，以吸引观众的注意力并提升销售。
HeyGen能否帮助优化我的视频广告以扩大观众覆盖面和参与度？
当然可以。HeyGen的视频编辑器包括自动字幕/说明文字和高级文本转语音选项，确保您的信息对全球观众可访问。您还可以利用AI虚拟形象有效传达内容，增强在不同社交平台上的参与度。
HeyGen如何促进品牌视频广告的快速创建？
作为领先的视频广告制作工具，HeyGen通过一系列可定制的模板和场景以及强大的品牌控制加速内容创建。您可以快速应用您的标志、颜色，并生成一致的配音，以在所有广告活动中保持一致的品牌形象，从而更容易提升销售。