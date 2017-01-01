轻松生成PPC广告活动视频以提高转化率
通过将任何脚本转化为动态视频，快速制作高影响力的视频广告并提高投资回报率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于数字营销人员和社交媒体策略师，需要一个45秒的视频来展示AI在创建高影响力社交媒体广告中的力量。视频应具有动态的视觉效果和时尚的背景音乐，由HeyGen的AI化身通过清晰的语音生成传递关键信息。
创意机构和品牌经理将欣赏一个60秒的精致视频，突出HeyGen作为一个强大的创意引擎，用于端到端视频生成。这个作品应散发出流畅的美感，配以激励人心的电影音乐，广泛使用媒体库/素材支持以获得高质量的素材，并包括精确的字幕/说明以扩大覆盖面。
想象一个为电商企业和绩效营销人员量身定制的30秒简洁宣传视频，展示HeyGen如何在Google Ads广告活动中推动更多转化。它需要直接、以结果为导向的视觉和音频风格，展示清晰的产品展示，强调无缝的纵横比调整和导出以及高效的从脚本到视频功能，以适应多样的广告格式。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建高影响力的社交媒体和PPC广告视频？
HeyGen使您能够轻松制作高影响力的视频广告和社交媒体广告。利用我们的创意引擎和丰富的视频广告模板，快速生成引人入胜的内容，旨在推动您的PPC广告活动获得更多转化。
HeyGen提供哪些功能以实现高效的端到端视频生成？
HeyGen提供端到端的视频生成解决方案，通过逼真的AI化身和专业的语音生成将文本转化为视频。这简化了您的工作流程，使您能够快速创建引人注目的视频广告。
HeyGen是否允许在视频广告模板中进行全面的品牌控制？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志和特定品牌颜色直接融入视频广告模板中。这确保了所有视频广告和广告模型保持一致的品牌形象。
HeyGen如何优化适用于不同平台的视频广告，如Google Ads？
HeyGen通过提供无缝的纵横比调整和多种导出选项，简化了您在不同平台上的视频广告优化。这确保了您的内容完美适用于Google Ads广告活动和其他社交媒体广告投放。