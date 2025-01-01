PPC广告视频制作工具：快速创建高转化广告

通过我们的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为动态视频，提升广告转化率。

制作一个30秒的生动视频，面向小企业主和数字营销人员，展示他们如何轻松启动引人注目的PPC广告视频制作活动。视觉风格应明亮且充满活力，配以轻快友好的旁白，强调使用预设的“模板和场景”可以快速生成专业视频广告，无需设计经验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的引人入胜的教学视频，针对营销机构和绩效营销人员，展示AI视频制作工具如何简化多样化广告创意的制作。呈现专业、干净的视觉美学，配以权威的旁白，突出使用“AI虚拟形象”在所有视频活动中保持一致品牌信息的效率。
示例提示词2
为社交媒体经理和内容创作者制作一个60秒的教程，展示如何在各个平台上最大化定制视频的覆盖范围。视频应采用视觉丰富且充满活力的风格，配以热情的旁白，展示如何轻松使用“纵横比调整和导出”适应不同渠道的内容，并通过“字幕/说明”确保可访问性。
示例提示词3
想象一个30秒的简洁宣传片，面向文案撰写者和电子商务企业，展示如何将现有广告文案无缝转化为引人入胜的视频广告制作内容。采用简单、直接且鼓舞人心的视觉风格，配以温暖的旁白，强调“从脚本到视频”结合“媒体库/素材支持”的强大功能，快速从书面创意生成有影响力的视频广告。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

PPC广告视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松为您的PPC活动创建高影响力的视频广告，提高参与度并带来强劲效果。

1
Step 1
选择一个成功的模板
从广泛的专业设计视频模板中选择，快速开始制作您的广告创意，为您的活动奠定坚实基础。
2
Step 2
自定义您的广告内容
利用我们直观的拖放编辑器添加您的脚本和视觉效果。利用我们的AI视频制作工具生成动态场景或AI虚拟形象，以进行引人入胜的叙事。
3
Step 3
应用品牌元素
通过使用品牌控制添加您的标志、特定颜色和字体，整合您品牌的独特身份。通过专业的旁白和字幕增强清晰度。
4
Step 4
导出优化的视频广告
通过选择各种社交平台的最佳纵横比调整和导出选项来完成您的广告，确保您的视频广告为您的PPC活动做好完美准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在广告中突出客户成功

.

利用引人注目的AI视频展示真实的客户成功故事，建立信任并鼓励新客户的获取。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的PPC广告创意？

HeyGen作为一款AI视频制作工具，能够快速制作高质量的广告创意。通过利用AI虚拟形象和可定制视频，您可以创建引人注目的内容，吸引注意力并推动PPC广告活动的效果。

HeyGen是否提供用户友好的工具来高效制作视频广告？

当然。HeyGen被设计为一个直观的视频广告制作工具，拥有大量专业视频模板和简单的拖放编辑器。这使您能够快速轻松地制作引人注目的视频广告，无需广泛的编辑专业知识。

HeyGen如何在PPC广告视频中支持品牌一致性？

HeyGen作为一个强大的PPC广告视频制作工具，确保您的品牌在所有活动中的完整性。您可以利用全面的品牌控制，添加您的标志、定制颜色和特定视觉风格，使您的视频广告独特且专业。

HeyGen能否将书面广告文案转化为动态视频广告？

是的，HeyGen的先进AI工具非常擅长将您的广告文案转化为引人入胜的视频广告。功能如从脚本到视频和真实感的旁白生成，使您能够轻松地将信息动画化并创建有影响力的内容。