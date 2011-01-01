PowerPoint到视频生成器：将幻灯片转化为引人入胜的视频
使用AI化身和动态视觉效果，将静态幻灯片转化为引人入胜的视频演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
这段1.5分钟的视频面向数字营销人员和技术传播者，展示了将PPTX文件转化为动态视频内容的多功能性。视觉上应快速切换，采用现代化的过渡效果，清晰展示如何为各种平台“导出横向16:9、方形1:1和纵向9:16”。欢快的背景音乐结合精准的“语音生成”将引导观众了解如何利用“纵横比调整与导出”来最大化他们的影响力。
为小企业主和忙碌的教育工作者制作一个45秒的教学视频，强调无需复杂安装即可转换演示文稿的简便性。视觉风格应简洁易用，屏幕文字强化关键操作，明确“无需软件”是一个主要优势。友好且令人安心的声音引导观众，配以必要的“字幕/说明文字”以确保可访问性和易于理解。
这段2分钟的详细演练面向演示设计师和高级企业传播者，展示了在转换幻灯片时可用的细致控制。视觉展示应精致，展示“基于场景的编辑器”，并突出用户如何操控单个元素以实现真正的“动态视频演示”。自信且信息丰富的旁白将解释HeyGen的“模板与场景”功能所提供的高级定制选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何使用AI将PowerPoint转换为视频？
HeyGen的AI视频生成器将您的.ppt和.pptx文件转化为精美、引人入胜的视频。只需上传您的演示文稿，HeyGen的AI驱动平台将引导您创建动态视频演示的过程。
在使用HeyGen将PowerPoint幻灯片转换为引人入胜的视频时，有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，将您的PowerPoint幻灯片转化为引人入胜的视频。您可以使用可编辑的视频场景，结合AI化身和140多种语言的AI语音，添加背景音乐，并应用自定义品牌以定制您的动态视频演示。
HeyGen支持哪些视频格式和分辨率来导出我转换的PowerPoint演示文稿？
HeyGen支持将您的PowerPoint演示文稿导出为高质量的MP4或MOV视频文件，包括全高清。您还可以根据不同的分享需求，以横向16:9、方形1:1和纵向9:16等多种纵横比导出最终视频。
我可以在不需要额外软件的情况下从PowerPoint创建动态视频演示吗？
可以，HeyGen作为一个无缝的在线PowerPoint到视频生成器，不需要软件安装。您可以直接从网络浏览器轻松将PPT文件转化为精美的基于场景的视频，非常方便。