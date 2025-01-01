2

Step 2

选择您的AI主持人和场景

从多样的AI化身中选择一个来讲解您的教程，使您的技术解释栩栩如生。将您选择的化身与合适的场景或模板搭配，以视觉支持您的Postman演示，使您的教程对观众更具活力和吸引力。