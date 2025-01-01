政策过渡视频制作工具：AI驱动的培训

简化政策沟通：使用AI化身和无缝叙事魔法制作清晰、引人入胜的视频。

99/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒公共服务公告，详细说明最近的环境政策变化，面向利益相关者和公众。视觉和音频风格应信息丰富且引人入胜，结合惊艳的视频过渡和清晰的图形，利用“AI视频过渡制作工具”的力量进行引人入胜的视频叙事，并通过专业的旁白生成确保所有人都能理解信息。
示例提示词2
设计一个简洁的30秒内部培训视频，向团队成员介绍新的IT安全协议。视频应采用现代、指导性的视觉风格，带有动画元素和快速剪辑，通过引人入胜的文字动画和从脚本到视频的功能高效构建“过渡视频制作”过程。
示例提示词3
制作一个50秒的宣传视频，面向现有和潜在客户，突出我们更新的客户服务政策的优势。视觉和音频风格应友好、以利益为导向且积极，使用明亮的色彩、愉快的视觉效果和流畅的视频过渡，具有视觉魅力。通过利用广泛的媒体库/素材支持，确保制作无缝，提供多样且引人入胜的内容，使我们能够有效地定制您的过渡。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

政策过渡视频制作工具的工作原理

使用AI无缝创建专业的政策过渡视频，将复杂信息简化为引人入胜的视觉叙事，确保观众的清晰理解。

1
Step 1
创建您的政策脚本
首先，清晰地概述您的政策变化。利用从脚本到视频的功能自动将文本转化为视频草稿。
2
Step 2
选择AI化身和视觉效果
通过从多样化的AI化身库中选择，增强您的视频效果，有效地展示您的政策信息，使叙事栩栩如生。
3
Step 3
添加旁白和过渡效果
通过专业的旁白生成增强您的信息，确保观众的清晰理解和影响力。
4
Step 4
生成并导出您的视频
一旦满意，生成您的最终政策过渡视频。利用纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种分发渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的政策细节

.

简化复杂的政策信息，使新法规和程序对所有员工和利益相关者更加清晰易懂。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频过渡？

HeyGen的AI视频过渡制作工具让您轻松提升视频叙事。其拖放编辑器可快速集成动态视频过渡，确保以最小的努力实现专业效果。您还可以自定义过渡以匹配您的品牌风格。

我可以用HeyGen生成哪些创意视频过渡？

使用HeyGen，您可以生成各种惊艳的视频过渡，从经典的淡入淡出和溶解效果到现代的故障和变形效果。释放创意自由，增加视觉魅力，确保您的内容通过无缝的叙事魔法吸引观众。

HeyGen能否创建有效的政策过渡视频？

当然，HeyGen是理想的政策过渡视频制作工具，非常适合解释复杂的政策变化或培训。利用AI化身和从脚本到视频的功能，清晰地传达信息，确保主题之间的顺畅过渡，以便更好地理解和记忆。

HeyGen的AI视频制作工具是否提高了生产效率？

HeyGen的AI视频制作工具通过提供模板和语音生成显著简化了您的生产过程，减少了大量视频编辑的需求。这使您能够更快地生成视频，降低生产成本，并专注于引人入胜的视频叙事。