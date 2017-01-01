政策培训视频生成器：创建引人入胜的课程
提供有影响力的员工和合规培训。使用逼真的AI化身即时生成专业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的“学习与发展”视频，面向L&D团队，展示如何快速更新“培训视频”以包含新信息。视觉和音频风格应充满活力和积极向上，使用动画图形和友好的AI语音，通过HeyGen多样化的“模板和场景”以及强大的“语音生成”选项轻松实现。
生成一段专为经理设计的45秒简短视频，以向团队传达新的“SOP”（标准操作程序），采用直接、实用的视觉风格。一个“AI化身”应清晰展示关键步骤，并辅以“字幕/说明”以确保最大程度的清晰度和可访问性，确保“AI语音”完美表达每个指令。
为大型企业的人力资源专业人士制作一段2分钟的全面政策概述，重点关注“可扩展培训”和“员工培训”以适应多元化的员工队伍。视频应具有精致的企业视觉风格，使用HeyGen的“语音生成”支持多种语言需求，并通过“媒体库/素材支持”在多个政策更新中保持一致的品牌形象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI驱动的培训视频的创建？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，从简单的文本创建AI驱动的培训视频。用户可以输入他们的脚本，HeyGen的平台将生成带有逼真AI化身和同步AI语音的培训视频，大大简化了培训视频的创建过程。
我可以在企业培训视频中自定义AI化身和品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您自定义AI化身以匹配您的品牌风格，并将您的标志和品牌颜色直接整合到企业培训视频中。这确保了所有学习与发展内容的一致和专业外观。
HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性和全球覆盖？
HeyGen支持自动字幕/说明和超过140种语言的AI语音生成，大大增强了视频的可访问性，并使您的培训材料能够在全球范围内传播。这种多语言支持确保您的内容被多元化的观众理解。
HeyGen如何简化政策培训视频的更新？
作为领先的政策培训视频生成器，HeyGen通过其直观的编辑器允许轻松修改文本脚本，从而简化了培训材料的更新。这种“轻松更新”功能意味着您可以快速修订政策或程序，而无需重新拍摄，确保您的内容始终保持最新和合规。