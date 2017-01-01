政策摘要视频制作器：清晰且引人入胜的解释
将复杂政策转化为易于理解的视频，利用动态AI虚拟人提升参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为财务部门开发一个45秒的引人入胜的解释视频，概述新的数据安全合规培训程序。视频应针对忙碌的专业人士，具有动态视觉效果、欢快的背景音乐和清晰、权威但易于理解的语音。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将政策文件转换为易于理解的摘要，确保合规培训既信息丰富又易于遵循。
制作一个30秒的内部沟通视频，总结本季度的新HR计划，面向所有公司员工。此视频旨在提升培训和沟通参与度，使复杂信息易于获取。视觉风格应为信息图表风格，使用明亮的色彩和动画过渡，配以充满活力的专业语音旁白。使用HeyGen的模板和场景快速设置一个视觉上吸引人的摘要。
为现有用户设计一个90秒的“如何”视频，介绍我们软件的重要新功能更新，旨在生成引人入胜的外展视频。目标观众是喜欢快速、视觉学习的技术用户。视觉风格应为时尚现代，包含屏幕共享演示和冷静、信息丰富的语音旁白。通过HeyGen的功能自动生成字幕，以扩大覆盖面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助简化复杂政策为引人入胜的视频？
HeyGen是一个先进的AI视频制作器，擅长将复杂的信息，如政策，转化为清晰简洁的政策摘要视频。我们的平台利用AI虚拟人和从文本到视频的功能，创建提高理解和参与度的解释视频。
HeyGen提供哪些功能来生成引人入胜的外展和培训视频？
HeyGen提供强大的功能，旨在提升培训和沟通参与度，使您能够通过动态视觉效果生成引人入胜的外展视频。用户可以从各种AI虚拟人和背景中选择，并生成语音旁白，以创建适用于多种沟通需求的有影响力的演讲者视频。
HeyGen能否直接从脚本或文本输入创建视频内容？
是的，HeyGen强大的AI视频制作器允许您无缝地将书面脚本或文本直接转换为高质量的视频内容。我们的从文本到视频功能结合逼真的AI虚拟人和可定制的语音旁白，大大简化了视频制作。
HeyGen如何作为专业人士的高效AI视频制作器？
HeyGen简化了整个视频制作过程，使其成为忙碌专业人士不可或缺的AI视频制作器。它提供直观的工具来创建引人入胜的视频摘要，整合图形，并管理品牌控制，加速内容创作而不牺牲质量。