政策发布视频制作工具，助力无缝公告
使用先进的文本转视频技术，将复杂的政策发布公告转化为清晰、引人入胜的解释视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段简洁的60秒解释视频，面向所有员工，详细介绍新的育儿假政策。采用引人入胜、友好的视觉风格，使用AI虚拟形象直接呈现信息，并配以清晰的字幕/说明文字以提高可访问性，确保每位员工都能理解核心变化及其权益。
制作一段动态的30秒视频，面向现有客户，宣布重要的产品发布视频更新。视觉和音频风格应现代且充满活力，使用从脚本到视频的转换快速传达新功能和改进，鼓励立即参与和探索增强的产品功能。
设计一段50秒的内部培训视频，面向新员工，说明公司的网络安全最佳实践。利用简洁的教学视觉方法，使用预设计的模板和场景简化复杂信息，确保提供清晰且信息丰富的体验，以有效介绍关键的安全协议。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频制作过程？
HeyGen通过提供一套工具，如AI脚本生成器、可定制的模板和场景，以及多样的AI虚拟形象，来增强您的创意视频制作。这使您能够快速实现您的愿景，无论是用于市场营销还是内部沟通。
是什么让HeyGen成为多样化内容的有效AI视频制作工具？
HeyGen作为强大的AI视频制作工具脱颖而出，因为它能够无缝地将文本转化为视频，并配以真实的AI旁白和字幕/说明文字。这使其成为高质量解释视频、培训视频，甚至自动化视频活动的理想选择。
HeyGen能否帮助制作专业的解释视频或产品演示视频？
是的，HeyGen专为简化专业解释视频和引人入胜的产品演示视频的制作而设计。通过直观的工具和可定制的元素，您可以轻松有效地展示复杂信息或新产品发布视频功能。
HeyGen是否提供可定制的AI虚拟形象和品牌选项？
当然，HeyGen提供多样的AI虚拟形象，您可以根据特定需求和信息进行定制。此外，我们的品牌工具包功能允许您在所有发布公告和视频内容中保持一致的品牌形象，包括自定义标志和颜色。