通过政策发展见解视频制作工具提升合规性
利用AI虚拟人简化复杂的政策信息，增强合规培训和沟通。
示例提示词1
为新员工开发一个90秒的“教育解说视频”，重点介绍围绕数据隐私法规的“合规培训与沟通”。该视频应具有引人入胜的情景式视觉效果，并配以友好、信息丰富的旁白，展示真实场景中的最佳实践。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速将培训材料转换为动态视频。
示例提示词2
设计一个45秒的“监管见解”更新视频，面向法律团队和高级管理层，总结金融政策的关键最新变化。视觉风格应权威且数据驱动，采用清晰的文字覆盖和图表，并配以复杂、信息丰富的声音。使用HeyGen的“语音生成”功能，确保所有更新中一致且专业的音频语调。
示例提示词3
为外部利益相关者制作一个30秒的“解说视频”，展示一个新的“政策发展见解视频制作工具”如何简化沟通。视频应具有易于理解的动画视觉风格，使用简单的比喻和温暖、亲切的声音，使复杂概念易于理解。通过使用HeyGen的“模板和场景”快速制作此视频以提高效率。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
粘贴您的政策脚本
首先将您的政策文本或见解脚本粘贴到HeyGen编辑器中。我们的从脚本到视频技术会立即准备您的内容进行视觉创作。
Step 2
选择您的AI虚拟人和场景
从多样的AI虚拟人中选择一个来展示您的政策见解。为您选择的虚拟人配上合适的场景和视觉效果，以增强清晰度。
Step 3
生成专业语音
通过自然的语音生成增强您的视频。我们的AI创造出清晰且一致的旁白，确保您的政策见解得到有效传达。
Step 4
导出您的政策视频
轻松完成您的视频。我们的端到端视频生成过程确保专业、高质量的输出，使您的政策见解为任何观众做好准备。
使用案例
常见问题
HeyGen如何将复杂的政策信息简化为引人入胜的视频？
HeyGen利用其AI视频制作能力，将复杂的政策细节和监管见解转化为清晰、引人入胜的解说视频，使复杂信息易于观众理解。
HeyGen创建AI驱动视频的流程是什么？
HeyGen通过允许您简单地输入脚本，选择多样的AI虚拟人，并生成带有真实感语音生成的视频，简化了端到端视频生成过程。
HeyGen可以用于创建营销视频或合规培训吗？
当然可以。HeyGen作为一个创意引擎，提供可定制的模板和AI驱动的工具，非常适合轻松制作高效的营销视频和必要的合规培训与沟通。
HeyGen是否支持视频的高级视觉定制？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志和颜色，以及可定制的模板，以创建具有信息图表式视觉效果的专业外观视频。