AI平台教程视频制作器：吸引与教育

无需编辑技能，轻松使用AI虚拟形象创建引人入胜的操作指南和培训视频。

制作一个45秒的引人入胜的平台教程视频，专为复杂软件的新用户设计，展示如何在几分钟内轻松“创建引人入胜的操作指南”。视频应采用现代、活泼的视觉风格，提供清晰的分步说明。利用HeyGen的“模板和场景”来简化创建过程，确保视频具有友好和易于接受的语气，以便快速上手。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有用户开发一个60秒的深入“操作视频”，指导他们使用产品的特定高级功能，提供“分步视频教程”。该视频应保持专业和流畅的视觉美感，由HeyGen的“AI虚拟形象”呈现，通过表情和手势传达自信和权威。配音应精准且易于跟随。
示例提示词2
制作一个30秒的动态“解说视频”，目标是小企业主和营销专业人士，展示您的服务如何解决常见的痛点。视觉效果应鲜艳、快速且视觉吸引力强，配以充满活力的配音。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，快速将您的营销信息转化为引人入胜的叙述。
示例提示词3
为企业培训师或教育工作者制作一个50秒的教育“教程视频”，用“AI视频创建平台”清晰地阐述复杂概念。视频应采用信息丰富且简洁的视觉风格，配以平静、教育性的“配音生成”，确保易于理解。重点将主题分解为易于消化的部分，使“教育内容”对所有学习者都易于访问。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何使用AI平台创建教程视频

使用我们直观的AI视频创建平台，轻松将您的知识转化为引人入胜的专业操作和解说视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的教程脚本。我们的平台利用“从脚本到视频”功能，立即将您的文本转换为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择各种专业模板或选择“AI虚拟形象”来展示您的内容，增强您的教程，使您的信息更清晰。
3
Step 3
完善您的制作
通过自定义品牌个性化您的视频，然后自动生成自然的“配音生成”，并添加准确的字幕以提高可访问性。
4
Step 4
导出和分享
通过调整视频的纵横比以适应不同平台，最终完成您的教程视频，然后“纵横比调整和导出”您的高质量解说视频，准备分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂平台解释

将复杂的平台功能转化为清晰、简洁且视觉吸引力强的教程视频，便于用户理解。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的教程视频的制作？

HeyGen简化了制作有影响力的教程视频的过程，使用户无需高级视频编辑技能即可生成引人入胜的操作指南。其直观的AI视频创建平台简化了复杂的教育内容，使其更易于更广泛的受众接受。

HeyGen能否将脚本转化为动态AI虚拟形象视频？

是的，HeyGen使用户能够使用逼真的AI虚拟形象和高质量的从脚本到视频技术，将脚本转化为动态的视频体验。您可以轻松生成AI视频主持人，使您的内容栩栩如生。

我的HeyGen视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen提供强大的品牌控制选项，确保您的视频与品牌形象完美契合。您可以轻松自定义现有视频模板，添加您的标志、品牌颜色和独特的设计元素，保持一致的专业美感。

HeyGen如何帮助快速制作专业的解说视频？

HeyGen通过其高效的AI功能，快速制作专业的解说视频和培训视频。利用教程视频模板、AI生成的配音和媒体库，轻松创建快速且视觉吸引力强的内容。