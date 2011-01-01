通过平台战略培训视频生成器解锁成功
通过专业培训视频转变您的L&D战略。轻松生成引人入胜的内容，从入职培训到操作指南，使用强大的脚本文字转视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的引人入胜的操作指南视频，专为技术支持团队设计，解释复杂的软件功能。利用逐步演示的视觉风格，通过AI虚拟形象的清晰演示和精准的配音生成，确保软件培训的最大清晰度。
开发一个2分钟的企业培训模块，供培训师介绍新的内部平台。视频应采用精致、易于理解的视觉和音频风格，利用动态模板和场景以及自动字幕/说明，以便对平台战略培训视频有普遍的理解。
为需要快速、视觉吸引力强的社交媒体内容的营销团队制作一个简洁的45秒教学短片。视频应具有动态、快节奏的风格，展示多样化的AI虚拟形象，并通过纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化培训视频的制作？
HeyGen的AI视频生成器允许用户快速制作专业的培训视频，使用逼真的AI虚拟形象和AI配音。此平台战略帮助L&D团队高效地将脚本转换为引人入胜的视觉内容，为员工培训节省大量时间和资源。
HeyGen能否生成带有集成字幕的多语言视频？
是的，HeyGen支持创建多语言视频，这对于全球入职和员工培训至关重要。平台会自动生成准确的字幕/说明，确保不同观众的可访问性和更广泛的理解。
使用HeyGen的平台可以创建哪些类型的培训视频？
HeyGen是一个多功能的培训视频生成器，适用于各种需求，包括入职培训、软件培训和操作指南。用户可以利用预设模板和文字转视频功能，为任何员工培训场景制作引人入胜的内容。
HeyGen是否支持高级功能，如AI屏幕录制和文字转视频？
当然。HeyGen集成了强大的AI屏幕录制功能，用于演示复杂的过程，如软件培训，并提供先进的文字转视频功能。这些视频创作工具可以无缝地将书面内容转化为动态视频，增强学习体验。