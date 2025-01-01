您的AI投资视频制作工具
利用我们先进的文本转视频功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的投资视频，打动投资者。
为寻求融资的初创公司制作一个引人入胜的60秒视频，展示“AI演示文稿生成器”如何改变他们的“吸引人演示”。视觉风格应动态且专业，使用简洁的图形和激励人心的图像，并配以鼓舞人心且自信的旁白。强调使用HeyGen创新的“AI虚拟人”轻松创建精美演示文稿，让您的信息栩栩如生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为销售团队设计一个45秒的视频，帮助他们通过“个性化录音”提升外联效果。视觉和音频风格应时尚、现代且具有说服力，采用细腻的动画和友好、清晰的声音来建立联系。突出HeyGen的“语音生成”功能如何提供一致的高质量旁白，吸引潜在客户。
示例提示词2
制作一个30秒的活力宣传视频，面向小企业主和营销专业人士，展示“视频模板”在快速内容创作中的强大功能。美学风格应明亮、充满活力且视觉吸引力强，具有生动的过渡和欢快的背景音乐。展示用户如何轻松利用HeyGen的多样化“模板和场景”创建“动态幻灯片”，瞬间吸引注意力。
示例提示词3
开发一个90秒的信息视频，专为项目经理和团队领导量身定制，展示“协作视频叙事”如何简化沟通。视觉和音频风格应简洁、专业且易于理解，具有清晰的文字动画和冷静、权威的声音。通过使用HeyGen的“从脚本到视频”功能轻松生成“AI生成的视觉效果”，展示将复杂想法转化为引人入胜内容的简单性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的演示内容
首先构建您的信息：使用您的脚本生成视频场景或选择预设计的视频模板以加速创作。这是您引人入胜的演示的开始。
Step 2
添加动态AI元素
通过AI虚拟人增强您的演示，确保为观众提供专业且引人入胜的展示。
Step 3
自定义您的品牌视觉效果
通过应用自定义品牌套件，包括标志和颜色，个性化您的演示视频，以保持一致性并增强品牌形象。
Step 4
导出并分享您的杰作
以各种纵横比选项完成您的演示视频，并以高清质量导出，使其准备好以精美的演示打动利益相关者。
常见问题
HeyGen如何提升我的投资视频或演示文稿？
HeyGen利用AI虚拟人和文本转视频功能，将静态演示文稿转化为动态、引人入胜的视频演示。您可以创建真正吸引观众的视频演示。
我可以使用HeyGen自定义视频演示的外观和风格吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，包括自定义品牌套件和动态内容，确保您的视频演示与您的品牌完美契合。利用我们的视频模板和AI生成的视觉效果，打造独特且专业的外观。
HeyGen提供哪些功能以快速创建引人入胜的视频演示？
HeyGen通过直观的拖放编辑器和脚本生成工具简化了演示创建。您可以轻松添加专业旁白，并利用视频模板快速制作引人入胜的视频演示。
AI虚拟人和旁白如何改善我的投资视频？
HeyGen的逼真AI虚拟人和高质量旁白为您的视频演示提供了个人化的触感，无需摄像机。这项技术有助于清晰传达您的信息，并为观众创造更具吸引力的体验。