掌握您的宣传技巧，使用我们的AI宣传培训视频生成器
将您的投资者宣传转化为动态的视觉故事，使用AI化身吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售专业人士开发一个简洁的30秒视频，介绍新产品，利用从脚本到视频的功能，将简洁、有说服力的脚本转化为清晰、专业的视觉效果，配以清晰的文字动画和引人入胜的AI配音，专注于有影响力的视觉故事讲述。
为小企业主设计一个精致的60秒营销宣传视频，利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个现代化的展示，配以友好的AI配音和柔和的背景音乐，展示宣传培训视频生成器如何简化他们的推广。
为教育工作者制作一个友好的50秒教育视频，向学生展示新工具，使用字幕/说明文字以增强可访问性，配以亲切的视觉效果和平和的AI配音，突出个性化沟通的定制选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建视觉吸引力强的宣传视频？
HeyGen通过创意工具和多样的视频模板帮助用户提升宣传视频。您可以自定义元素以实现强大的视觉故事讲述，确保您的信息产生强烈共鸣。这个平台真正增强了定制选项，为独特而有影响力的展示提供了支持。
HeyGen能为我的宣传培训视频生成专业的AI化身吗？
是的，HeyGen允许您生成逼真的AI化身，可以真实地展示您的宣传培训视频生成器内容。这些AI化身提供了专业且引人入胜的存在感，使您的培训对任何观众都更具影响力和记忆点。
HeyGen提供哪些功能以便从文本快速创建视频？
HeyGen提供先进的从文本到视频的功能，使您能够高效地将脚本转化为引人入胜的视频。通过集成的AI配音和自动字幕，您可以简化视频编辑工作流程，快速制作出精美的内容。
是否可以使用HeyGen将现有的演示文稿转化为引人入胜的视频宣传？
当然可以，HeyGen使您能够轻松地将现有的PPT转化为视频，将静态幻灯片转化为动态的在线演示内容。此功能非常适合创建专业的投资者宣传或引人入胜的宣传幻灯片视频，吸引注意力并清晰传达您的信息。