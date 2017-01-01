演示视频生成器：创建引人入胜的投资者推介

即时制作令人惊叹的视频演示。利用AI将你的脚本转化为视频，让你的推介令人难忘。

使用我们的演示视频生成器制作一个引人注目的45秒推介，专为寻求早期投资的初创公司创始人量身定制，具有时尚现代的视觉效果和积极自信的AI配音，所有这些都通过HeyGen的从脚本到视频功能无缝生成。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一下你是一名需要展示突破性活动的营销专业人士；使用AI演示视频生成器制作一个充满活力的30秒视频，配有鼓舞人心的视觉效果、细腻的背景音乐和友好热情的AI化身，以吸引你的观众。
示例提示词2
通过创建一个专业的60秒投资者推介视频来应对在孵化器项目中脱颖而出的挑战，利用HeyGen的丰富模板和场景进行清晰的数据可视化，并配以权威、清晰的AI配音。
示例提示词3
将你的产品脚本转化为一个动态的40秒视频展示，为销售团队介绍新功能，突出关键功能，配以大胆的行动导向视觉效果、简洁的文字覆盖和清晰的字幕/说明，确保每个细节都能有效传达。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

演示视频生成器的工作原理

轻松将你的演示内容转化为引人入胜的AI视频演示，以吸引观众并获得资金。

1
Step 1
粘贴你的演示脚本
首先粘贴你的内容或选择一个演示模板，为你的脚本到视频制作奠定基础。
2
Step 2
选择你的演示者和视觉效果
选择一个AI化身来传达你的推介，通过引人注目的动态幻灯片增强你的信息。
3
Step 3
应用你的品牌形象
利用品牌控制（标志、颜色）整合你的标志、颜色和字体，创建专业且引人入胜的演示。
4
Step 4
导出并分享你的推介
生成最终的投资者推介视频，并利用纵横比调整和导出功能，在各个平台上进行最佳分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示成功与进展

.

在你的视频演示中突出关键成就和客户推荐，为潜在投资者构建一个强有力的叙述。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的创意演示视频？

HeyGen通过AI化身和动态幻灯片帮助你创建视觉上令人惊叹且引人入胜的演示。利用我们的演示模板，将你的推介视频转化为一个引人入胜的故事，实现你的创意愿景。

是什么让HeyGen成为一个有效的AI演示视频生成器？

HeyGen通过将你的脚本转化为专业视频，简化了投资者推介视频的制作，使用AI化身和配音生成。这个AI演示视频生成器简化了你的工作流程，让你专注于初创公司融资推介的核心信息。

我可以使用HeyGen自定义我的视频演示吗？

可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许你将标志和品牌颜色整合到视频演示中。作为一个专注的演示视频创建者，我们确保你的独特品牌形象在每一张幻灯片中闪耀。

HeyGen如何帮助制作高质量的投资者推介视频？

HeyGen提供工具来制作精美的投资者推介视频，具有高质量的导出和灵活的纵横比调整。你可以轻松地从录音中创建专业的视频演示，确保你的信息清晰有力地传达给潜在投资者。