轻松生成引人入胜的AI演示文稿和说明视频。通过专业的AI化身和无缝的AI演示文稿创建吸引投资者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售专业人士和市场团队开发一段90秒的简洁说明视频，展示AI演示文稿创建的高效性。视频应采用动态和快节奏的视觉风格，快速且引人入胜的过渡效果，并配以充满活力的旁白。强调HeyGen丰富的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持如何实现快速定制和有影响力的故事讲述。
制作一段针对寻求投资的创始人和投资者关系团队的2分钟权威视频，详细介绍演示文稿说明生成器的强大功能。视觉风格应简洁、信息图表丰富且专业，配以AI化身提供的清晰简洁的解说，并附有全面的字幕/说明文字，以提高可访问性，所有这些都在HeyGen平台内完成。
创建一段为产品经理和技术负责人设计的45秒精美教学视频，展示演示软件的高级功能。采用插图和清晰的视觉风格，突出AI品牌自动化和视觉元素的无缝集成等功能，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持实现高质量视觉效果，包括AI生成的图标和图像，所有这些都通过HeyGen的文本到视频功能从脚本中轻松创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI演示文稿生成器运作？
HeyGen利用先进的AI将您的输入转化为动态视频演示。它可以从脚本生成文本到视频的内容，利用AI化身和语音生成创建引人入胜的演示文稿和投资者演示。这一过程简化了AI演示文稿的创建。
HeyGen为演示文稿提供哪些品牌功能？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志和特定品牌颜色无缝融入到您的演示文稿视频中。这确保了所有AI生成的演示文稿完美符合您的企业形象和品牌指南。
HeyGen能否简化复杂投资者演示文稿的创建过程？
是的，HeyGen通过其用户友好的界面和预构建的模板和场景显著简化了投资者演示文稿的创建。您可以使用其媒体库增强视频，其中包括素材图片和AI生成的图标和图像，确保专业的外观效果。
HeyGen是否支持将视频演示导出到各种平台？
HeyGen允许您以多种格式导出AI创建的视频演示，适合各种平台或集成到现有的演示软件中，如PowerPoint或Google Slides。您还可以利用纵横比调整以适应不同的观看需求。