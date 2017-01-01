视频管道制作器：简化您的视频创作
使用我们的AI视频生成器高效生成令人惊叹的解说视频和广告创意，利用强大的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的解说视频，展示HeyGen在为在线课程创作者和小企业主提供端到端视频生成方面的能力。视觉风格应友好且吸引人，使用鲜艳的色彩和清晰、亲切的AI化身，配以温暖的指导性旁白。重点在于通过从脚本到视频的功能简化复杂主题，将课程计划转化为引人入胜的视频模块。
制作一个45秒的活力视频，面向社交媒体策略师，展示如何通过内容再利用优化视频内容管道以实现最大覆盖率。视觉风格应快速切换，配以引人注目的图形，搭配现代节奏的背景音乐和有力的解说。强调通过调整纵横比和导出功能高效地为不同平台定制内容。
制作一个2分钟的信息视频，面向IT专业人士和开发人员，详细介绍AI视频生成器在自动化工作流程中的技术优势。视觉呈现应简洁且极简，结合数据驱动的视觉效果和界面截图，配以精准、清晰的旁白。展示如何通过从脚本到视频的功能将详细文档转化为视频，从而提升内部沟通和培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进自动化AI视频生成？
HeyGen通过其自动化AI视频生成器提升视频创作效率。用户可以使用AI化身和先进的从脚本到视频技术将脚本转化为专业视频，简化整个内容管道。
是什么能力使HeyGen成为端到端视频生成平台？
HeyGen提供视频制作的端到端解决方案，作为一个完整的视频管道制作器。从选择AI化身和生成旁白到使用模板和场景，它无缝覆盖视频创作过程的每一步。
HeyGen能否适应多平台视频内容发布？
是的，HeyGen支持多平台发布，允许用户轻松调整纵横比并以适合各种渠道的格式导出视频。这确保了您的短视频内容和广告创意针对每个受众进行了优化。
HeyGen使用了哪些特定的AI技术来实现逼真的视频创作？
HeyGen利用先进的AI技术生成高度逼真的视频内容。它使用复杂的AI化身、从脚本到视频的功能以及自然的旁白生成来制作引人入胜且栩栩如生的演示。