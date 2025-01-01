照片视频制作器：即时创建专业视频
在几分钟内制作引人入胜的照片幻灯片和视频。访问各种专业模板和场景，开始展示您的故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体帖子设计一个15秒的有力视频，目标是小型企业或影响者，利用HeyGen的媒体库/库存支持中的动态视觉效果和欢快音乐，瞬间吸引注意力。
激励有抱负的内容创作者制作一个引人入胜的60秒视频博客，采用现代、简洁的视觉风格和清晰的旁白，通过HeyGen的自动字幕/标题增强可访问性和影响力。
为忙碌的专业人士和营销人员构思一个时尚、专业的45秒照片视频，展示产品或服务，利用HeyGen的AI虚拟人生成关键信息，提供精致的演示和权威的语音生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频编辑器，使用户能够轻松地将想法转化为引人入胜的视频。它提供了大量的模板和AI驱动的工具，使创建高质量的社交媒体帖子或视频博客变得简单。
HeyGen能否从文本或脚本生成视频？
是的，HeyGen具备强大的文本转视频功能，允许您快速从脚本生成专业视频。您可以通过逼真的AI虚拟人和自定义语音增强您的内容，简化整个视频编辑平台体验。
HeyGen提供哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入视频中。您还可以使用各种滤镜和过渡效果，以在所有内容中保持一致的美学风格，并支持不同的纵横比和4K导出选项。
HeyGen支持媒体上传和库存资产吗？
当然，HeyGen包括广泛的媒体库支持，使您能够上传自己的资产并访问丰富的库存媒体集合。这使得HeyGen成为制作动态视频和幻灯片的优秀照片视频制作器，无论是个人还是专业用途。