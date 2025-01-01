终极钓鱼意识视频制作工具为您的团队

轻松提升安全意识。使用我们的真实AI化身生成引人入胜的钓鱼培训视频，以实现有影响力的员工教育。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个有影响力的60秒安全意识培训视频，突出显示可疑电子邮件的五个关键指标。视觉呈现应清晰且具有指导性，屏幕上覆盖文本以强化每个要点，直接从脚本生成，使用HeyGen的脚本转视频功能，针对高风险部门的员工，如财务和人力资源。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒微学习视频，强调报告可疑活动的重要性以及遭遇钓鱼攻击的直接后果。视觉和音频风格应紧迫但充满力量，利用动态模板和场景快速传达信息，配以清晰直接的旁白，面向普通员工进行快速复习。
示例提示词3
设计一个50秒的定制视频内容，不仅限于电子邮件，提供识别各种数字平台上钓鱼尝试的实用技巧，并强调多因素认证。美学应现代且简洁，字幕/说明文字应突出，以提高可访问性，配以精确权威的旁白，针对技术娴熟的员工和负责人员风险管理的人群。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

钓鱼意识视频制作工具的工作原理

快速有效地创建有影响力的钓鱼意识视频，以增强您的团队安全知识并轻松管理人员风险。

1
Step 1
创建您的脚本或使用模板
首先编写您的教育内容，或通过选择我们为安全意识设计的专业“模板”来加速您的工作流程。利用“文本转视频转换”将您的脚本变为现实。
2
Step 2
选择您的AI代言人和视觉效果
从多样的“AI化身”中选择一位作为您的屏幕主持人。通过我们丰富的媒体库中的相关素材和视觉资产来增强您的信息。
3
Step 3
应用品牌和可访问性功能
通过应用公司的“品牌控制”来确保品牌一致性，包括标志和颜色。添加“字幕/说明文字”以提高所有员工的可访问性和参与度。
4
Step 4
导出并部署您的培训视频
视频完成后，轻松以所需格式和纵横比“导出”视频。将新的“钓鱼意识视频”无缝集成到您的员工安全意识计划或LMS中，以进行有效培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全主题

将复杂的钓鱼模拟场景和安全协议转化为易于理解的微学习视频课程，以增强人员风险管理。

常见问题

HeyGen如何增强我们的钓鱼意识培训？

HeyGen通过使用真实的AI化身和文本转视频转换，帮助组织创建有影响力的钓鱼意识视频，使员工安全意识计划更具吸引力和效果。

使用HeyGen制作定制钓鱼意识视频容易吗？

是的，HeyGen的AI视频制作工具简化了定制视频内容的制作。您可以利用我们多样的模板和AI代言人，快速生成定制的钓鱼意识视频，而无需广泛的视频编辑技能。

HeyGen在全面的安全意识培训计划中扮演什么角色？

HeyGen提供了一个强大的工具，用于人员风险管理，通过快速创建引人入胜的微学习模块和钓鱼意识视频，增强您的整体员工安全意识计划，帮助减少组织中的漏洞。

HeyGen能否支持创建真实的钓鱼模拟场景？

当然可以。HeyGen的AI化身和先进的文本转视频功能允许您生成高度真实的钓鱼模拟场景。这使得员工培训更有效，并增强您的团队识别和报告潜在威胁的能力。