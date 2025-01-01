慈善进展视频制作器：分享您的影响力
利用HeyGen的AI驱动文本转视频功能，将您的书面影响报告转化为引人入胜的筹款视频。
116/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一段感人的45秒筹款视频，针对潜在捐赠者和企业赞助商，强调支持的紧迫需求并提出明确的解决方案。视觉和音频风格应富有同情心和专业性，结合引人入胜的个人故事和真诚、有说服力的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，创造出一致且有影响力的叙述，与观众产生共鸣。
示例提示词2
想象一段温馨的60秒慈善进展视频更新，面向现有捐赠者和利益相关者，解释他们捐款的直接影响。视频应具有个性化的感觉，使用清晰的数据可视化和真实的见证，由友好的AI化身呈现。HeyGen的AI化身可以帮助传递个性化的视频信息，使联系更加紧密和直接。
示例提示词3
目标是为社交媒体创建一段充满活力的20秒慈善视频，专为吸引本地社区的新志愿者而设计。它应具有充满活力、以社区为中心的视觉风格，展示志愿者积极改变的场景，并配以欢快、现代的音乐。利用HeyGen的模板和场景可以快速制作出激动人心的视频，激发立即行动。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助非营利组织制作引人入胜的筹款视频？
HeyGen通过AI化身、文本转视频功能和强大的品牌控制，帮助非营利组织制作引人入胜的筹款视频，有效讲述他们的故事并激发行动。
HeyGen为慈善视频制作提供了哪些功能？
HeyGen提供了一个AI视频制作器，配备专业模板、语音生成和纵横比调整与导出功能，使慈善机构能够轻松为各种平台制作高质量视频。
HeyGen能否协助制作社交媒体的慈善进展视频？
当然可以，HeyGen的创意引擎可以快速生成慈善进展视频，自动添加字幕/说明，并优化社交媒体的纵横比，确保您的更新轻松覆盖更广泛的受众。
HeyGen是否简化了组织的端到端视频生成过程？
HeyGen通过将脚本转化为动态视频，结合AI化身和自动语音生成，简化了端到端视频生成过程，大大减少了任何组织的视频制作时间和精力。