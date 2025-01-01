使用药品视频制作工具创建引人入胜的内容
轻松提升销售并通过AI化身制作专业视频来教育患者。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新药房员工开发一个2分钟的员工培训视频，涵盖正确的药物分发程序。视觉上，目标是专业的、逐步的指导风格，配有清晰的屏幕文字，支持以平静而权威的声音。该视频应使用HeyGen的字幕/说明文字，以确保所有学员的可访问性并加强学习，使复杂信息易于理解。
设计一个吸引人的45秒宣传视频，面向当地社区成员，突出药房便捷的在线处方续订服务。视觉和音频风格应轻快现代，结合鲜艳的色彩和充满活力的背景音乐，采用快速剪辑和动态旁白。使用HeyGen的预设计模板和场景，快速创建一个引人注目的营销视频。
制作一个详细的1分30秒的说明视频，向客户介绍如何正确使用常见的非处方医疗设备。视频应采用直接、实用的视觉风格，配以简单易懂的演示或动画序列，伴随平静而鼓励的声音。利用HeyGen的高级语音生成功能，提供清晰、一致且用户友好的音频指导，使设备易于使用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建引人入胜的视频内容的技术流程？
HeyGen的用户友好平台具有拖放编辑器和强大的AI化身，使专业视频创作无需复杂软件即可实现。它简化了整个视频创作过程，适用于各行业的有效沟通。
HeyGen能否为药品视频创建逼真的AI化身和自然的语音旁白？
当然可以。HeyGen利用先进的AI技术生成多样化的AI化身和真实的语音旁白，非常适合制药行业的说明视频或宣传内容。这确保了您的药品视频既信息丰富又引人入胜。
HeyGen提供哪些视频创作功能以实现有效的视频营销？
HeyGen提供多种可定制的视频模板和自动字幕/说明文字，确保您的视频营销内容既吸引人又易于访问。这些工具非常适合宣传视频、员工培训和一般视频故事讲述，提升观众参与度。
HeyGen在不同类型的视频制作中，如患者教育，是否易于使用？
HeyGen设计得非常易于使用，允许任何人创建专业视频内容以满足各种需求，包括患者教育、企业沟通和在线培训。其易用的界面和丰富的媒体库支持多样化的视频创作，无需专业编辑软件。