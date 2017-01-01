您的制药培训视频生成器，实现无缝学习

使用AI化身生成符合HIPAA和合规要求的培训视频，用于员工入职，实现可扩展的医疗培训。

为新入职的制药销售代表开发一个60秒的合规培训视频，强调道德销售实践的重要性。视觉风格应专业且权威，由一个友好的AI化身展示关键法规，并配有清晰的AI语音解说。视频将以引人入胜的形式清晰地概述重要指南。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的患者教育视频，解释新药物的益处及正确使用方法，面向患者和护理人员。语气应富有同情心和安慰感，采用温暖的视觉美学，通过简单的动画视频来说明概念，并配以平静、信息丰富的解说。这使得复杂信息可以通过清晰的文本转视频脚本方法轻松理解。
示例提示词2
设计一个90秒的内部学习与发展（L&D）计划视频，面向研发和市场团队，详细介绍最新产品更新及其科学突破。视觉风格应动态且信息丰富，利用制药模板有效展示数据，配以引人入胜的语音解说和精确的字幕/说明，以确保可访问性。这支持通过一致的知识传递实现可扩展的医疗培训。
示例提示词3
制作一个30秒的员工入职视频，面向新入职的药剂师，介绍公司的核心价值观和初始操作步骤。视频应热情且高效，由一个可定制的角色引导他们了解信息，并配以简明的语音解说。这确保了对其角色的快速、清晰的介绍。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

制药培训视频生成器的工作原理

使用AI技术快速高效地创建引人入胜、合规的制药培训视频，简化学习与发展计划。

1
Step 1
创建您的培训脚本
通过输入或粘贴您的脚本生成视频内容。文本转视频功能将您的书面材料轻松转化为动态视频叙述，为有效的制药培训视频提供核心内容。
2
Step 2
选择并定制AI化身
从多样化的AI化身中选择一位作为您的屏幕主持人。个性化他们的外观和声音，以创建引人入胜且易于理解的员工入职内容。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌资产
通过相关的视觉效果增强您的视频，并使用品牌控制（如标志、颜色）应用您品牌的独特身份。这确保您的内容符合HIPAA和合规标准。
4
Step 4
导出并分享以实现可扩展影响
通过启用字幕/说明来增强可访问性和理解力，完成您的创作。无缝导出完成的视频以便广泛分发，支持您的学习与发展计划。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的医学信息

.

将复杂的医学和合规主题转化为清晰、易于理解的视频，以实现有效的患者教育和员工入职。

background image

常见问题

HeyGen如何简化制药培训视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI视频生成技术革新了制药培训视频的制作。我们的平台允许您快速将文本转化为引人入胜的视频，使医疗培训在各种学习与发展（L&D）计划中变得可扩展且高效。

HeyGen是否确保医疗和制药培训内容的合规性？

是的，HeyGen设计为符合HIPAA和合规要求，为您的敏感患者教育和员工入职内容提供安全的环境。我们的平台帮助确保您的合规培训视频符合行业标准。

我可以为我的制药学习与发展计划定制AI化身和语音解说吗？

当然可以，HeyGen提供一系列可定制的AI化身和AI语音解说，以使您的制药学习与发展计划栩栩如生。您可以根据品牌和特定培训需求定制角色和声音，以创造更具亲和力的内容。

HeyGen提供哪些功能来简化培训的文本转视频制作？

HeyGen通过提供可定制的制药模板、自动字幕/说明和便捷的脚本转视频转换功能，简化了文本转视频的制作。这使您能够快速创建专业的动画视频，满足所有培训需求。