制药教育视频制作工具：创建引人入胜的内容
轻松使用AI虚拟人制作符合法规的患者教育视频，以告知医疗专业人员。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的专业培训视频，面向“医疗专业人员”，详细介绍一种创新药物的临床疗效和使用方案。该视频应保持高度信息化和清晰的视觉风格，结合屏幕文本和数据可视化，通过HeyGen的“从脚本到视频”功能创建自信的旁白，并配有“字幕/说明文字”以增强理解，确保为专家观众提供精确的沟通。
制作一个45秒的动态“营销视频”，目标是制药公司，展示HeyGen作为“制药教育视频制作工具”的高效性。视觉风格应具有吸引力和现代感，结合生动的“动画解说视频”元素和欢快的背景音乐，展示HeyGen的“媒体库/素材支持”中的“模板和场景”如何快速生成引人注目的内容，以吸引新客户并提升其营销推广。
为“制药行业”内部员工制定一个简洁的75秒视频，重点介绍新产品发布的关键“合规更新”。风格应简洁、专业且易于理解，采用信息图表风格的视觉效果和权威但清晰的声音，利用HeyGen的“AI虚拟人”与“可定制角色”，确保通过“纵横比调整和导出”功能在各种平台上无缝分发，用于内部培训和入职。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为创意制药教育视频制作工具？
HeyGen使制药公司能够轻松创建引人入胜的患者教育视频和营销视频。其AI驱动的视频制作平台简化了从脚本到惊艳视觉内容的整个过程。
HeyGen能否为医疗内容生成医学动画和可定制角色？
是的，HeyGen利用先进的AI虚拟人和文本到视频功能生成逼真或风格化的医学动画。这允许多样化和可定制的角色，增强视频内容创作的视觉吸引力和教育影响。
HeyGen在制药视频内容的法规合规方面提供了哪些功能？
虽然HeyGen不直接提供合规建议，但其品牌控制、精确的语音生成和字幕功能允许严格的审查和一致的信息传达，这对制药行业至关重要。该平台确保对视频内容创作的控制。
HeyGen如何简化专业人员的产品培训和动画解说视频的制作？
HeyGen通过其直观的视频制作平台简化了产品培训和动画解说视频。借助模板和媒体库，医疗专业人员可以快速制作高质量、引人入胜的内容，而无需广泛的技术专长。