制药合规视频制作工具：快速简便的AI视频
使用先进的文本转视频技术，从您的脚本中快速制作准确的合规培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒视频，向现有制药员工和销售团队解释最近的合规更新，利用预先设计的模板和场景来传达一致的品牌信息。这个信息丰富的视频应采用简洁的图形和权威但平易近人的语气，使繁杂的信息易于忙碌的专业人士理解。
如果你能为医疗保健提供者和患者制作一个富有同情心的30秒患者教育视频，清晰地详细说明新医疗产品的正确使用和好处呢？通过令人安心的视觉效果和直观的旁白生成，这个视频将使制药视频中的复杂信息易于理解且令人安心。
设计一个动态的50秒内部沟通视频，针对L&D和市场部门，展示HeyGen作为制药合规视频制作工具的能力。这个引人入胜的作品应突出使用文本转视频从脚本创建内容的效率，采用快速剪辑和充满活力的视觉风格，传达AI视频创作在内部培训中的便捷和强大。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升制药视频的创作？
HeyGen的创新AI视频创作平台充当创意引擎，让用户轻松将脚本转化为引人入胜的制药视频。通过AI化身和丰富的模板，您可以简化患者教育和合规培训的内容制作。
HeyGen为合规培训提供了哪些创意能力？
HeyGen为合规培训提供了全面的创意引擎，包括多样化的真实AI化身库和可定制的模板。这使得制作符合制药行业标准的动态和引人入胜的动画视频成为可能。
HeyGen能否确保制药视频的合规性？
是的，HeyGen通过从您的脚本中实现精确的文本转视频转换、准确的旁白生成和自动字幕/说明，支持合规性。这确保了您的医学培训视频和患者教育内容清晰且一致。
如何使用HeyGen为制药营销内容进行品牌化？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、特定品牌颜色和自定义媒体整合到您的制药营销内容中。利用我们的模板和广泛的媒体库，确保所有视频中的品牌形象一致。