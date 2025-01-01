宠物店视频制作器：即时创建引人入胜的宠物广告

为您的宠物店制作引人入胜的广告视频。使用我们直观的模板和场景，轻松创建并分享至社交媒体。

创建一个针对宠物主人的30秒广告视频，展示您宠物店的新有机宠物零食系列。采用明亮、欢快的视觉风格，配以愉悦的背景音乐。利用HeyGen的丰富“模板和场景”快速组装引人入胜的视觉效果，并使用“语音生成”进行友好、热情的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个温馨的45秒宠物视频，面向潜在领养者，展示“认识我们的救援宠物”环节。视觉和音频风格应富有同情心和温柔，配以柔和的器乐音乐和自然光线。利用HeyGen的“AI化身”介绍每只宠物，并添加“字幕/说明”以提高可访问性和细节。
示例提示词2
制作一个60秒的信息性宠物视频，为新宠物主人提供基本护理技巧。保持清晰、简洁的视觉美学，专业而友好的语气，配以平静的背景音乐。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能生成内容，并从“媒体库/素材支持”中丰富视觉效果。
示例提示词3
为社交媒体制作一个动态的30秒广告视频，展示繁忙宠物店的“生活一天”，面向当地社区成员和粉丝。视觉风格应引人入胜且节奏快速，配以现代流行的背景音乐。利用HeyGen的“语音生成”进行充满活力的评论，并使用“纵横比调整和导出”优化各种平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

宠物店视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具、可定制的模板和丰富的媒体选项，轻松创建引人入胜的宠物店广告视频。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
从多种专业设计的视频模板中选择，或输入您的脚本，利用我们的从脚本到视频功能开始您的宠物视频项目。
2
Step 2
添加媒体和AI语音
通过从我们广泛的媒体库或您自己的素材中添加视觉效果，并使用我们的文本转语音功能生成引人入胜的语音，增强您的宠物视频。
3
Step 3
应用品牌和精细调整
通过我们的品牌控制应用您的品牌颜色和标志，进一步定制您的广告视频，确保为您的宠物店呈现专业外观。
4
Step 4
导出视频以便分享
完成创作，利用我们的纵横比调整和导出功能，准备好您的宠物店视频以便在社交媒体平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

通过分享温馨的客户成功故事，利用AI驱动的宠物视频建立信任和社区。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的宠物店广告视频？

HeyGen通过多种可定制的视频模板，轻松制作专业的宠物店广告视频。您可以高效地将创意想法转化为引人注目的视频内容。

HeyGen提供哪些创意选项来定制我的宠物视频？

HeyGen为您的宠物视频提供广泛的定制选项，包括使用AI化身和丰富的媒体库。您可以个性化每个方面，真正创造出反映您独特品牌的宠物视频。

HeyGen是否简化了将脚本转化为带旁白的宠物视频的过程？

当然，HeyGen使您能够轻松地将脚本转化为动态的宠物视频，并配以高质量的文本转语音旁白。此功能简化了内容创作，让您专注于传达信息。

我如何在各种社交媒体平台上导出和分享我的HeyGen宠物视频？

HeyGen允许您无缝导出完成的宠物视频，支持多种纵横比，优化后可在所有社交媒体渠道上分享。您可以轻松准备广告视频，面向更广泛的观众。