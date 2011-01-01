使用我们的视频制作器创建吸引宠物主人的入门视频
利用人工智能化身轻松打造个性化的入职体验，通过我们用户友好的视频创作工具。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个60秒的视频中，利用HeyGen的多语言支持向全球观众介绍您的宠物护理服务。非常适合宠物产品公司，这款视频创作工具允许您使用视频模板来打造无缝的新用户入门体验。视觉风格时尚现代，辅以动态字幕，以吸引不同语言的观众。
通过一段30秒的入门视频吸引新宠物主人，突出展示您独特的宠物护理方法。使用HeyGen的文本到视频的剧本功能，您可以轻松地将您的信息转化为引人入胜的视觉故事。目标观众是寻找可靠护理建议的宠物爱好者，视频采用了活泼而充满活力的视觉风格，并配以欢快的背景音乐。
为了提供全面的90秒入门体验，请利用HeyGen的媒体库来展示您的宠物护理专业知识。这段视频专为旨在教育新宠物主人的兽医诊所量身定制。视觉风格信息丰富且专业，配以清晰的旁白生成确保您的信息被听见。视频的结构旨在建立信任和对您服务的信心，使其成为客户参与的重要工具。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的人工智能视频生成器是创建吸引宠物主人入门视频的完美工具。凭借用户友好的视频模板和多语言支持，HeyGen简化了视频创作过程，确保了无缝的入门体验。
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Enhance pet owner onboarding by creating captivating videos that improve engagement and retention.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly produce engaging onboarding clips for pet owners to share on social media, increasing brand visibility.
常见问题
HeyGen的入职视频制作工具如何提升员工培训效果？
HeyGen的入职视频制作工具通过使用AI虚拟形象和可定制的视频模板简化了员工培训。这使得入职体验既吸引人又保持一致，而且可以轻松地根据您品牌的需求进行定制。
是什么让HeyGen的AI视频生成器用户友好？
HeyGen的人工智能视频生成器设计有拖放界面，使所有技能水平的用户都能轻松使用。它直观的设计确保创建专业质量的视频既简单又高效。
HeyGen能支持多语言视频创作吗？
是的，HeyGen支持多语言功能，允许您创建带有人工智能生成的多种语言旁白的视频。这个功能非常适合用您的视频内容触及全球观众。
使用HeyGen的视频模板有什么好处？
HeyGen的视频模板提供了一种快速且富有创意的方法来制作高质量的视频。通过各种预设计的场景和品牌控制，你可以在节省视频制作时间的同时保持风格的一致性。