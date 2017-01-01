您的个性化视频生成器，用于AI故事讲述
通过个性化AI视频和逼真的AI虚拟人来转变您的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个45秒的视频为数字营销机构展示其在呈现客户案例研究方面的高效性。视觉上，该作品应简洁专业，使用干净的过渡和自信的音频。它将突出利用HeyGen的多样化模板和场景，快速将文本转化为视频，从脚本到精美演示的便捷性。
针对希望提升社交媒体参与度的内容创作者，开发一个动态的60秒视频。视觉美学应充满活力并符合潮流，结合丰富的媒体库/素材支持元素，配以友好、热情的声音。叙述将展示如何轻松添加字幕/说明文字以扩大覆盖面，使社交媒体内容创作变得无缝且有效，提供个性化的视频体验。
软件开发人员如何向非技术用户解释复杂的产品功能？创建一个简洁的30秒视频来解决这个问题，展示清晰的产品说明。视觉处理应干净、清晰且信息量大，配以平静、解释性的声音引导观众。强调如何快速将详细脚本转化为视频，使用文本转视频功能，然后通过调整纵横比和导出适用于各种平台，展示HeyGen作为个性化视频生成器的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟人增强我的个性化视频内容？
HeyGen使您能够使用多样化的逼真AI虚拟人创建引人入胜的个性化视频。您可以自定义这些AI虚拟人，并利用先进的AI视频个性化软件与您的观众建立真实的联系。
使用HeyGen创建AI视频的流程是什么？
使用HeyGen创建专业的营销视频非常直观。只需添加您的脚本，从广泛的模板中选择，我们的AI视频生成器将您的文本转化为引人入胜的视频内容，配有旁白和可编辑元素。
HeyGen是否提供高级创意工具，如语音和面部克隆？
是的，HeyGen提供强大的创意功能，如AI语音克隆和AI面部克隆，以真正个性化您的视频。此外，您还可以利用多语言生成和AI手势克隆来实现更具动态性和本地化的内容。
HeyGen能否支持各种类型的营销视频？
当然可以！HeyGen是一个多功能的AI视频制作工具，非常适合生成各种内容，包括营销视频、产品说明和引人入胜的社交媒体帖子。其用户友好的界面和丰富的功能确保您可以为任何需求创建定制视频。