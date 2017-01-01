动态绩效的终极培训视频制作工具
通过引人入胜的员工培训视频提升您的企业培训项目，使用AI头像轻松创建专业内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向希望提升企业培训项目的企业。该视频应具有动态、吸引人的视觉风格，带有动画文字覆盖和激励人心的配乐，解释如何使用HeyGen的从脚本到视频功能将详细脚本即时转换为视觉丰富的教学视频，并自动生成字幕/说明以提高可访问性。
制作一个2分钟的演示视频，针对专业培训视频制作者和使用培训视频软件的教学设计师。美学应简洁且技术导向，快速展示各种培训内容示例，从产品教程到合规模块。音频将采用权威和专业的声音，强调从多样化的模板和场景开始的效率，并通过媒体库/素材支持丰富内容。
为需要快速更新绩效培训视频以提升团队学习体验的初创公司和小企业创建一个简洁的45秒视频。视觉和音频风格应充满活力且简洁，具有生动的图形和欢快的背景音乐。一个AI头像传达核心信息，视频展示如何使用纵横比调整和导出功能适应不同平台的内容，确保快速部署到所有内部沟通渠道。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的制作？
HeyGen是一款强大的培训视频制作工具，利用AI头像和从文本到视频的功能快速将脚本转化为引人入胜的培训视频。这一简化的过程显著减少了L&D团队的制作时间和精力。
HeyGen提供哪些高级功能来增强员工培训视频？
HeyGen提供高级功能，如逼真的AI头像和高质量的语音生成，以创建专业的员工培训视频。用户还可以利用品牌控制和多语言视频播放器来定制全球员工的学习体验。
HeyGen能否支持教学视频内容的屏幕录制？
虽然HeyGen专注于AI生成的视频内容，但它可以无缝集成现有的屏幕录制素材，以增强教学视频项目。这通过结合真实世界的演示和AI驱动的旁白，提供全面的培训视频软件解决方案。
HeyGen如何促进企业培训项目的协作制作？
HeyGen旨在促进企业培训项目的高效协作，允许L&D团队在线共同制作视频项目。其广泛的模板库和共享工作空间简化了专业教学内容的创建和完善。