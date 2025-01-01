通过性能提示视频生成器提升参与度
快速制作高质量的性能提示视频，使用AI化身吸引观众并有效简化复杂信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主开发一个45秒的吸引人视频，帮助他们以最小的努力提升在线存在感。视频应具有友好、充满活力的视觉风格，配以动态过渡和亲切的AI化身。突出HeyGen的“AI化身”如何使“视频创作”变得易于访问和个性化，让企业能够在社交媒体上有效地与观众互动。
制作一个60秒的教学视频，面向有兴趣将现有长篇内容重新利用为短小片段的内容创作者。美学风格应高雅且具有教育性，配以流畅的过渡和专业的旁白。展示HeyGen的丰富“模板和场景”如何简化引人入胜的“生成式AI视频”内容的创作，最大化内容覆盖而无需大量编辑。
为培训师和教育者设计一个30秒的“性能提示视频生成器”片段，专注于提供快速、可操作的建议。视觉和音频风格应清晰、专注且鼓舞人心，屏幕上显著的文字以强化关键信息。展示HeyGen的自动“字幕/说明”功能如何确保可访问性和清晰度，使教育内容更具影响力且易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过生成式AI增强视频创作？
HeyGen是一个先进的“AI视频生成器”，可以将文本转化为动态视频。它利用“生成式AI视频”技术和逼真的“AI化身”来简化您的“视频创作”过程，使您能够高效地制作引人入胜的内容。
HeyGen提供了哪些功能来简化视频制作工作流程？
HeyGen显著优化了“内容营销团队”的“视频制作工作流程”，通过快速的“文本到视频”生成。用户可以利用“模板”和“AI驱动工具”快速创建和“重新利用内容”，使复杂的“视频编辑”任务变得简单。
我可以在HeyGen视频中使用AI化身和自定义品牌吗？
当然可以，HeyGen为用户提供了多样化的可定制“AI化身”来有效地代表他们的品牌。您还可以应用全面的“品牌控制”，如标志和颜色，确保每个“动画角色视频”都与您的品牌形象一致。
HeyGen生成的视频内容是否支持多语言？
是的，HeyGen提供强大的“多语言支持”和自动“字幕/说明”，使您的视频能够被全球观众访问。此功能结合先进的“语音生成”，非常适合在不同地区创建引人入胜的“社交媒体视频”。