终极绩效评估视频生成器
通过动态的绩效评估视频生成，提升员工发展并简化反馈流程。
为IT管理员创建一个1分钟的教学视频，演示如何使用AI视频生成器部署新的软件更新。视觉风格应简洁专业，包含屏幕录制和动画叠加效果，并配有清晰权威的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成详细说明，并确保自动字幕的加入，以便在技术环境中提高可访问性和清晰度。
131/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为新员工制作一个90秒的介绍视频，面向人力资源团队，解释公司安全协议。视觉风格应既吸引人又专业，使用友好的AI化身直接呈现信息，并辅以专业的模板和场景。利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能，为关键合规培训创造一致且令人安心的存在感。
示例提示词2
为项目经理和团队负责人开发一个45秒的视频，展示如何通过新的内部工具简化反馈流程。该视频应采用动态简洁的视觉风格，结合相关的库存视频和解释性图形，突出关键优势。确保所有信息通过字幕/说明文字清晰传达，并由HeyGen的媒体库/库存支持提供的专业视觉效果支持。
示例提示词3
为跨职能团队设计一个2分钟的解释视频，详细介绍新的协作AI工具在项目管理中的设置和基本使用。视频风格应既具教育性又引人入胜，使用简洁的动画图形和清晰热情的旁白简化复杂步骤。利用HeyGen的文本转视频功能高效构建教学内容，并辅以多样化的模板和场景以增强视觉吸引力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的评估脚本
首先撰写您的绩效评估反馈。利用我们直观的文本转视频功能，将您的书面脚本直接转化为引人入胜的视频内容，确保清晰和一致性。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
选择一个最能代表您信息的AI化身，然后生成自然的旁白。这使评估个性化，并确保专业的传递，以有效促进员工发展。
3
Step 3
使用视频模板进行定制
通过专业的视频模板增强您的视频。根据公司的形象定制视觉元素和品牌，使每个绩效评估在您的HR团队中既吸引人又一致。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的绩效评估视频完成，轻松以您所需的格式和纵横比导出。提供有影响力的反馈，促进成长并简化您的反馈流程。
常见问题
HeyGen如何简化绩效评估视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许人力资源团队轻松地将文本转化为引人入胜的绩效评估视频。我们的平台利用AI化身和文本转视频功能，简化了整个视频创建过程。
HeyGen提供哪些技术功能来定制AI生成的视频？
HeyGen提供强大的定制选项，包括品牌控制、全面的媒体库和自动字幕。这些AI工具确保每个绩效评估视频完美符合您的品牌和沟通标准。
我可以使用现有模板来创建HeyGen的绩效评估视频吗？
可以，HeyGen提供多种专业视频模板来启动您的绩效评估视频创建。您可以轻松地用您的内容和旁白定制这些模板，甚至将它们与LMS平台集成，以实现真正简化的反馈流程。
HeyGen为使用AI进行绩效评估的人力资源团队带来了哪些好处？
HeyGen通过我们强大的AI视频生成器，帮助人力资源团队简化反馈流程并提升员工发展。平台的功能，包括AI化身和文本转视频，促进了高效的视频创建和协作。