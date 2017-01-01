通过绩效评估培训视频生成器提升人力资源
提升L&D团队的绩效反馈和员工发展。使用逼真的AI化身创建引人入胜的培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个2分钟的培训视频，专为L&D团队设计，展示合规培训的最佳实践，特色是引人入胜的AI化身，结合现实和动画模板，以自信、清晰的AI配音呈现。
想象一个45秒的指导视频，面向希望改进绩效反馈方法的人力资源专业人士，采用现代、时尚的视觉风格，结合HeyGen媒体库中的素材，确保通过集成字幕/说明文字实现可访问性，并配有友好、专业的AI配音。
开发一个60秒的视频，面向准备进行绩效评估的员工，视觉上平和且鼓舞人心，配有清晰的文字覆盖和简单的场景，使用HeyGen的模板构建，利用无缝的配音生成传递令人安心和富有同情心的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何为培训视频生成AI化身和逼真的配音？
HeyGen利用先进的AI技术创建多样化的AI化身，可以通过人性化的表情传递您的培训视频。我们的高级AI配音直接从您的文本生成，提供多种自然听感的声音和语言，打造引人入胜的内容。
HeyGen能否为AI生成的培训视频添加字幕和说明文字？
是的，HeyGen提供强大的功能，能够为所有AI视频生成器内容自动生成字幕和说明文字，确保观众的可访问性和理解力。这一功能有助于使您的培训视频更具包容性和有效性。
有哪些技术选项可以用于定制AI视频的品牌化并将其导出到LMS平台？
HeyGen提供全面的品牌控制，能够无缝定制视频的品牌化，包括标志和配色方案，确保一致性。您还可以轻松将视频导出为适合LMS（学习管理系统）的各种纵横比和格式，简化集成过程。
HeyGen是否提供媒体库和模板以简化培训视频的创建？
当然。HeyGen拥有丰富的媒体库，包含库存资产和预设计模板，大大加快了高质量培训视频的创建。这些资源使用户能够高效地制作引人入胜的内容，提升整体制作过程。