高效能营销视频制作工具
通过我们的从脚本到视频功能，将脚本转化为专业视频，轻松创建引人入胜的视频广告并提升表现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为影响者和内容创作者开发一个30秒的动态社交媒体视频，旨在展示快速内容生成。采用快节奏、时尚的视觉美学，配以现代背景音乐和清晰简洁的解说，结合HeyGen的AI虚拟形象，无需上镜即可展现多样化的人物个性。
为追求快速高质量宣传内容的营销经理和团队构建一个60秒的宣传视频。该视频应展现出精致、企业化但又引人入胜的视觉风格，配以自信、权威的旁白和专业图形，利用HeyGen的丰富模板和场景，大幅缩短产品发布的制作时间。
设计一个直接且有冲击力的15秒视频广告，针对电子商务企业，展示如何创建吸引人的创意以提升在线销售。采用视觉上引人注目的风格，配以有说服力的旁白和清晰的声音设计，通过HeyGen自动生成字幕/说明，确保最大范围的传播和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频营销？
HeyGen是一个直观的营销视频制作工具，利用逼真的AI虚拟形象和多样化的模板将脚本转化为引人入胜的视频。它帮助简化视频制作，使您能够高效地创建高质量内容，满足所有视频营销需求。
HeyGen能快速创建引人注目的社交媒体视频吗？
是的，HeyGen是一个高效的宣传视频制作工具，非常适合社交媒体。其直观的平台允许您快速从文本生成引人入胜的社交媒体视频，利用拖放编辑器和多功能模板，轻松调整各种平台的纵横比。
HeyGen制作的视频有哪些品牌化选项？
作为一个全面的视频营销平台，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的视频与品牌形象一致。您可以轻松添加徽标、选择品牌颜色并整合自己的媒体，非常适合专业产品视频和其他品牌内容。
HeyGen是否利用AI编辑工具进行高级视频创作？
当然，HeyGen处于AI编辑工具的前沿，利用先进的人工智能革新视频创作。您可以从文本生成逼真的AI虚拟形象和高质量的旁白，轻松制作复杂的动画视频，适用于各种用途。