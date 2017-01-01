高效营销视频生成器，打造成功广告

通过我们易于使用的AI视频生成器，利用可定制的模板和场景，降低制作成本并创建高转化率的营销视频。

想象一个30秒的视频，目标是小企业主和市场经理，展示如何轻松制作高转化率的营销视频。视觉风格应现代且专业，音频叙述应轻快清晰。展示HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将创意转化为引人注目的广告内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的社交媒体视频，面向内容创作者和社交媒体营销人员，强调如何在网上脱颖而出。该视频应具有动态视觉效果、快速剪辑和友好、吸引人的音频语调，突出HeyGen创建多样化AI化身的能力，吸引观众并提高参与度。
示例提示词2
制作一个60秒的高级教学视频，面向市场团队和品牌经理，说明如何在所有视频活动中保持一致的品牌形象。视频应展示精致的品牌视觉效果和权威的音频风格，展示HeyGen精心设计的模板和场景如何简化专业视频制作。
示例提示词3
开发一个直接的30秒宣传视频，面向自由职业者和数字代理，解释如何高效简化内容创作工作流程。通过极简、流畅的视觉效果和信息丰富的音频传递，该视频将展示HeyGen强大的配音生成功能，快速生成内容并隐性降低整体制作成本。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

高效营销视频生成器的工作原理

从脚本到屏幕，轻松制作高转化率的营销视频。几分钟内实现一致的品牌形象和引人入胜的内容。

Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的平台可以使用AI语音生成技术即时将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
Step 2
选择您的AI化身和场景
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌。然后，从我们的媒体库中选择合适的模板或构建您的场景。
Step 3
应用品牌和增强功能
整合您的品牌标志和颜色以保持一致的品牌形象。您还可以添加字幕以提高可访问性和参与度。
Step 4
导出您的营销视频
生成高质量的高效营销视频。轻松下载各种纵横比的视频，准备好在不同平台上进行推广。

使用案例

展示客户成功案例

利用引人注目的AI生成视频，突出客户推荐，建立与潜在买家的信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作高转化率的营销视频？

HeyGen使您能够轻松创建引人注目且一致的营销视频。利用AI化身和可定制的视频模板，确保您的内容有效地与观众产生共鸣，提高参与度和转化率。

HeyGen在视频生成方面提供了哪些创新的AI功能？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将文本转化为具有真实感AI化身的专业视频。我们的平台包括AI语音生成和文本到视频功能，简化了整个内容创作过程。

HeyGen是否提供高效的视频内容创作工具？

是的，HeyGen提供用户友好的拖放编辑器和大量视频模板，使内容创作变得非常高效。这些强大的视频编辑工具有助于降低制作成本并加快您的工作流程。

HeyGen如何支持创建引人入胜的社交媒体视频？

HeyGen旨在帮助您快速创建成功的广告和引人入胜的社交媒体视频。利用自动字幕和各种纵横比等功能，优化您的内容以适应所有平台，确保在您的活动中保持一致的品牌形象。