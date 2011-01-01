解锁更高的ROAS与我们的绩效广告视频制作工具
通过我们的AI驱动的文本到视频功能，快速生成高转化率的视频广告，提升ROAS并优化广告活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为D2C品牌开发一个时长45秒的产品视频，旨在提升其在线形象。美学风格应现代且高分辨率，展示动态产品镜头，并穿插AI化身以成熟的语调讲述关键优势。利用HeyGen的AI化身和媒体库/素材支持，轻松生成精美的产品视频内容，利用AI视频生成器实现快速制作和全球传播。
制作一个吸引人的15秒社交媒体帖子视频，目标是社交媒体营销人员和内容创作者，旨在实现病毒式传播。视觉和音频风格应模仿真实的UGC视频内容，配有充满活力的音乐、快速的过渡效果，以及由HeyGen生成的显著屏幕字幕/说明。强调使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松创建适合各种平台的动态AI广告，瞬间吸引注意力。
为广告代理商和绩效营销人员制作一个60秒的深度视频，说明创意测试在优化广告活动中的力量。视觉呈现应简洁且数据导向，利用从脚本到视频的文本功能解释复杂概念，配以专业的旁白清晰阐述见解。展示HeyGen如何让用户快速迭代广告创意，简化自定义视频广告的制作，并进行彻底的创意测试以实现最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的广告创意表现？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，能够快速制作多样化的高效广告创意。它是您终极的绩效广告视频制作工具，帮助您为各种平台定制引人入胜的视频广告，高效优化您的广告活动。
HeyGen能帮助我创建真实的UGC视频内容吗？
是的，HeyGen非常适合生成真实的UGC视频。您可以利用我们的AI演员或创建自己的定制AI代理来传递脚本，模拟用户生成内容而无需传统的制作成本。这使得快速迭代和测试病毒式脚本成为可能。
我可以使用HeyGen制作什么样的产品视频？
使用HeyGen，您可以创建动态的产品视频，有效展示您的产品。我们的平台允许您为新产品或功能生成定制视频广告，利用广告模板和虚拟拍摄，以引人注目的新方式展示您的产品。
HeyGen是否提供优化创意测试和迭代的解决方案？
当然。HeyGen使绩效营销人员能够通过生成无限的多样化广告创意媒体库来进行严格的A/B测试。这加速了创意测试过程，帮助您快速识别和优化广告活动，提高创意表现分数和整体ROAS。