制作一个吸引人的45秒患者推荐视频，专为医疗诊所设计，展示真实患者的变革性经历。该视频应采用温暖、富有同情心的视觉风格，配以舒缓的背景音乐，利用AI虚拟形象来呈现患者故事，同时通过专业的语音生成清晰地讲述他们的旅程。确保包含字幕/说明文字以提高可访问性，增加真实的故事叙述，以建立潜在患者的社会证明和信任。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个专为社交媒体设计的30秒激励视频，针对寻求健康解决方案的个人，突出患者的“前后”旅程。利用生动的模板和场景来直观地展示改善效果，配以振奋人心的配乐。通过使用从脚本到视频的文本功能制作的简洁脚本，快速传达积极的结果，使其成为通过展示实际效果来提升销售的理想选择。
示例提示词2
制作一个精致的60秒患者视频推荐，旨在提高医疗实践的在线信誉并展示客户成功故事。视频应具有干净、可信赖的视觉风格，配以专业的语音生成，并在整个过程中融入细微的品牌元素。使用字幕/说明文字以扩大覆盖面，并利用纵横比调整和导出功能优化视频，以适应各种网站和营销平台，通过真实的体验建立信任。
示例提示词3
设计一个动态的15秒视频片段，用于广泛的社交媒体营销活动，专注于患者体验中的一句有力引言。这个简短而有影响力的作品应使用媒体库/库存支持中的动态视觉效果，配以欢快的音轨和醒目、易读的字幕/说明文字，以立即吸引注意力。利用模板和场景功能快速创建不同版本，通过纵横比调整和导出功能优化，以适应不同平台，有效提高社交媒体上的品牌知名度。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

患者推荐视频制作器的工作原理

使用我们直观的AI驱动平台，轻松创建有影响力的患者推荐视频，建立信任并展示真实体验。

1
Step 1
选择您的基础
从专业的“视频模板”中选择，轻松开始您的项目，确保为您的患者故事奠定一个精致的基础。
2
Step 2
自定义您的推荐
上传患者视频或使用我们的“AI虚拟形象”创建引人入胜的视觉效果。通过从广泛的媒体库中添加您自己的品牌和媒体进行进一步个性化。
3
Step 3
增强专业效果
从文本生成真实的“AI语音”，清晰地叙述您的推荐。自动添加字幕/说明文字以提高可访问性。
4
Step 4
广泛分享您的故事
以各种纵横比导出高质量的患者推荐视频，优化用于“社交媒体”，以便接触更广泛的受众，建立信任和信誉。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建高效的患者推荐广告

将患者成功故事转化为强大的AI视频广告，提升参与度和转化率，为您的医疗服务提供支持。

常见问题

HeyGen如何简化患者推荐视频的制作？

HeyGen作为一个强大的患者推荐视频制作器，让您无需进行复杂的视频编辑即可制作引人入胜的视频。其直观的拖放界面和现成的视频模板简化了整个过程，使真实的故事叙述在您的患者推荐视频中变得触手可及。

HeyGen能否提升我视频推荐的质量和覆盖面？

当然可以。HeyGen使您能够使用逼真的AI虚拟形象和高质量的AI语音生成专业的视频推荐。您还可以自动生成字幕，以提高社交媒体平台上的可访问性和参与度，大大增强您的社会证明。

HeyGen的客户推荐视频如何帮助提升业务？

通过HeyGen生成的高质量客户推荐视频建立了重要的社会证明，增强了潜在客户的信任和信誉。通过在您的营销活动中分享这些引人入胜的视频，您可以有效地传达品牌价值并提升销售。

使用HeyGen制作推荐视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供多种视频模板和广泛的品牌控制，确保您的患者推荐视频与您的品牌形象完美契合，包括添加公司标志。这使得在保持专业和一致外观的同时，能够进行真实的故事叙述。