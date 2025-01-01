您的患者导向视频生成器，提升教育效果

通过先进的AI虚拟形象，增强患者理解，显著减少焦虑，轻松创建引人入胜的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为医学教育者和医疗服务提供者制作一个2分钟的解释视频，展示HeyGen的AI虚拟形象在提供一致且富有同情心的患者教育视频中的强大作用，通过高质量的语音生成支持“多语言”。视觉效果应具有吸引力和同情心，展示多样化的虚拟形象清晰地解释复杂的医学信息。
示例提示词2
制作一个1分钟的视频，针对医院人力资源部门和诊所主管，突出HeyGen如何利用其“模板和场景”功能简化员工培训视频和入职流程的创建。视觉和音频风格应现代、高效且友好，以吸引新员工。
示例提示词3
为合规官员和医学内容创作者开发一个45秒的视频，强调HeyGen如何帮助在视频中保持最新和“HIPAA合规”的医学信息，展示自动“字幕/说明”功能以增强可访问性和准确性。视觉风格应清晰、简洁且值得信赖。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

患者导向视频生成器的工作原理

使用AI高效创建清晰且引人入胜的患者导向视频，简化入职流程并提高患者理解。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在平台中输入或粘贴您的患者导向脚本。我们的从脚本到视频功能将立即为您的视频内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一个作为您的机构的虚拟主持人。这为您的患者教育增添了专业和一致的面孔。
3
Step 3
应用您的品牌
轻松整合您的定制品牌，如标志和颜色，通过我们的品牌控制在您的患者导向视频中保持一致性并强化您的机构身份。
4
Step 4
生成带字幕的视频
点击即可生成高质量的患者导向视频。自动字幕/说明被包含在内，以确保所有患者的最大理解和可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大患者教育

快速制作大量多样化的患者教育视频，有效地向更广泛的受众传递重要的医学信息。

常见问题

HeyGen的AI视频生成器如何简化视频制作流程？

HeyGen的先进AI视频生成器通过将文本从脚本转化为视频，极大地简化了制作过程。这个创新的视频创建平台允许用户快速生成专业内容，使用逼真的AI虚拟形象，显著减少传统视频制作的复杂性。

HeyGen能否为专门的患者教育视频创建定制的AI虚拟形象？

是的，HeyGen可以创建多样化的AI虚拟形象，并根据您的品牌进行定制，以适应专门的患者教育视频。此功能结合定制品牌选项，有助于制作与您的特定受众产生共鸣的引人入胜的视频。

HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性和专业性？

HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕/说明和多语言的高质量语音生成。这些功能确保您的培训视频和其他内容高度可访问，并为多样化的观众保持专业标准。

HeyGen是否是一个多功能的AI视频创建平台，适用于各种组织需求，如患者导向？

绝对是，HeyGen是一个高度多功能的AI视频创建平台，适用于多种应用。它在作为患者导向视频生成器方面表现出色，同时也在员工培训视频和通过高效的从脚本到视频功能增强入职流程方面同样有效。