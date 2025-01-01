使用我们的视频制作工具创建有影响力的患者旅程图
使用我们强大的从脚本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的患者旅程视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
专为诊所经理和患者体验官开发一个45秒的视频，展示视觉故事讲述的力量，有效突出客户旅程图中的患者接触点和痛点。采用富有同情心和吸引力的视觉风格，确保通过从脚本到视频的文本功能生成的精确字幕/说明提高可读性。
制作一个针对健康科技领域的医疗顾问和产品经理的30秒动态视频，展示旅程映射工具的轻松定制。视频应节奏快且现代，展示如何轻松适应现成的模板和场景，并通过HeyGen的语音生成功能增强多样化的AI语音。
为医疗领域的市场团队和沟通专家创建一个乐观的60秒视频，强调用户友好的界面，通过可调整的患者旅程视频优化客户体验。视觉叙事应明亮且多样化，利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富视觉效果，并展示无缝的纵横比调整和多平台分发的导出功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化客户旅程图视频的创建？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视觉故事，简化了动态客户旅程图视频的创建。利用AI化身和从文本到视频的功能，轻松展示客户旅程的每个阶段，使复杂的过程变得清晰且引人入胜。
我可以使用AI化身和语音增强患者旅程映射视频吗？
当然可以，HeyGen使您能够将逼真的AI化身和AI语音集成到您的患者旅程映射视频中。这显著增强了视觉故事讲述，通过动态动画和个性化角色使您的旅程图栩栩如生，与观众产生共鸣。
是什么让HeyGen成为旅程映射中视觉故事讲述的有效在线工具？
HeyGen作为一个强大的在线工具和旅程映射视频制作工具，具有用户友好的界面，使视觉故事讲述变得触手可及。利用多种模板和我们的协作编辑器，快速设计和动画化详细的旅程图，清晰传达复杂的客户体验。
HeyGen的视频功能如何优化客户旅程和体验？
HeyGen创新的视频功能通过提供每个交互点的引人入胜的视觉表现来优化客户旅程。通过创建引人入胜的视频，您可以突出关键的客户体验和接触点，推动更好的理解和更有效的策略开发。