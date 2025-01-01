患者旅程生成器：无缝映射体验
制作引人入胜的患者旅程地图，简化流程，并通过AI虚拟形象清晰地可视化每个接触点。
为医疗设计团队和患者体验经理制作一段90秒的宣传视频，突出患者旅程映射的协作方面。视频应具有动态、互动的视觉效果，配以轻快的背景音乐和友好的旁白，展示如何通过可定制模板实现实时协作。利用HeyGen的模板和场景功能打造专业外观，并通过语音生成实现一致的旁白。
为医疗创新领导者和IT专业人员开发一段2分钟的教学视频，重点介绍AI生成器在患者旅程地图中的高级可视化能力。视觉美学应未来感十足，展示无限画布和复杂的接触点，配以自信、信息丰富的声音。该视频应使用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，并结合其媒体库/素材支持的多样化资产。
生成一段45秒的执行摘要视频，面向医院执行委员会和营销团队，说明如何轻松共享和执行患者旅程地图以简化流程。视频应采用精致、简洁的风格，配以清晰的数据可视化，并以说服力的语气呈现。使用HeyGen的字幕/说明功能提高可访问性，并通过引人入胜的AI虚拟形象展示如何导出和共享这些重要地图的关键见解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助可视化患者旅程地图？
HeyGen提供了一个AI生成器，使您能够创建引人入胜的视频来可视化复杂的患者旅程地图。您可以使用AI虚拟形象和文本转视频功能，将患者旅程映射的见解转化为引人入胜的视频内容。
HeyGen为患者体验视频创作提供了哪些技术功能？
HeyGen通过强大的技术能力简化您的视频创作过程，包括文本转视频功能以高效生成内容和多样化的AI虚拟形象。它支持端到端的视频生成，允许无缝制作教育或解释性视频以提升患者体验。
HeyGen能否帮助个性化特定患者角色的视频内容？
是的，HeyGen提供可定制的模板和全面的品牌控制，以根据特定患者角色和接触点定制您的视频。您可以轻松整合品牌元素和媒体库资产，创建高度相关且有影响力的患者体验内容。
HeyGen是否支持高效制作医疗旅程视频？
HeyGen旨在简化医疗专业人员的视频创作过程。其直观的平台配备可定制的模板和纵横比调整及导出功能，确保您可以快速生成、调整和分享高质量的视频，展示患者旅程的各个阶段。