Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为提升医疗专业人员和诊所员工的内部沟通，制作一个45秒的视频，解释新协议。该视频应具有现代、权威但友好的视觉风格，主要使用HeyGen的专业AI化身传达信息，并利用专业模板高效创建医疗内容。
示例提示词2
设想一个快速30秒的视频，以提高患者参与度，提供预约前说明或设施导航。视觉和音频风格应轻松愉快、令人安心，并从HeyGen的媒体库/素材支持中获取易于理解的视觉提示，辅以清晰的屏幕字幕/说明，以最大限度地提高医疗视频制作的可访问性。
示例提示词3
为多元化患者群体生成一个90秒的教学视频，用多种语言解释常见健康状况。视觉风格应具有文化敏感性、温暖和吸引力，使用多样的AI化身，并利用HeyGen的高级语音生成功能提供多语言支持，展示AI视频生成器的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

患者教育视频生成器的工作原理

轻松将复杂的医学信息转化为引人入胜的患者教育视频，利用AI驱动的工具增强理解并改善患者结果。

1
Step 1
粘贴您的医学内容
快速输入您的教育材料或现有PDF，利用HeyGen的文本转视频生成，为您的患者教育视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
从HeyGen的多样化AI化身和自然语音中选择，包括多语言支持选项，以清晰专业地呈现您的信息。
3
Step 3
应用专业视觉效果
使用HeyGen的专业模板和我们的媒体库中的素材增强您的视频，确保您的信息在视觉上引人入胜并符合医疗标准。
4
Step 4
导出并吸引患者
生成高质量的品牌患者教育视频，配有HeyGen的字幕以提高可访问性，准备分享并提高患者参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高患者参与度和保留率

利用AI驱动的视频提升患者对教育内容的参与度，促进更好的理解和信息保留。

background image

常见问题

HeyGen如何简化医疗专业人员的患者教育视频制作？

HeyGen使医疗专业人员能够轻松制作引人入胜的患者教育视频。通过其AI视频生成器，您可以将复杂的医学内容转化为清晰简洁的视频，配以逼真的AI化身和文本转视频生成，有效简化难题以提高患者参与度。

是什么让HeyGen成为医疗内容创作和医疗视频制作的理想AI视频生成器？

HeyGen提供了一个强大的医疗内容创作平台，拥有广泛的专业模板和先进的AI功能。其直观的文本转视频生成和高质量的语音生成简化了医疗视频制作，确保一致的品牌形象和专业输出。

HeyGen是否支持创建多语言患者教育视频以覆盖多元化受众？

是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使医疗服务提供者能够创建与多元化受众产生共鸣的患者教育视频。通过高级语音生成和自动字幕，您可以有效提高各语言群体的患者参与度。

HeyGen如何高效地协助制作高质量的医学教育和员工培训视频？

HeyGen通过其用户友好的界面和专业模板显著简化了医学教育和员工培训视频的制作。利用AI化身和文本转视频生成快速创建引人入胜的内容，使高质量培训材料的生成过程既高效又有影响力。