Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为旅行者制作一个60秒的解说视频，解密复杂的国际海关表格和程序。使用简洁、极简的视觉效果，配以清晰简明的屏幕文字和生成的字幕/说明，这个登机视频简化了繁琐的步骤，使任何准备国际旅行的人都能轻松理解和安心，所有这些都通过HeyGen的文本转视频功能高效生成。
示例提示词2
需要一个30秒的动态内部培训视频，专为新公交司机设计，有效展示基本的安全协议和路线导航技巧。这个引人入胜的AI视频创作，利用媒体库中的各种模板和场景，通过快速的场景切换和充满活力的信息性旁白，显著提高了新员工在任何地面交通服务中的参与度。
示例提示词3
为一款革命性的新旅行预订应用程序制作一个30秒的产品演示，针对潜在用户进行视觉上时尚现代的展示。这个快速解说视频展示了无缝的界面演示，欢快的背景音乐和直接的解说旁白，使用纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，有效突出应用程序的用户友好界面和独特功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的乘客登机解说视频制作工具如何运作

轻松为乘客创建引人入胜且信息丰富的登机视频，确保他们的旅程有一个顺利而清晰的开始。

1
Step 1
选择视频模板
通过选择专为解说和登机内容设计的专业视频模板库中的模板快速开始。
2
Step 2
添加您的登机脚本
输入您详细的乘客登机脚本，观看我们的平台如何使用文本转视频功能将您的文字生动呈现。
3
Step 3
选择AI化身
通过选择一个专业的AI化身来展示您的登机信息，增强参与度，使您的信息更具个性化。
4
Step 4
生成旁白并导出
利用先进的旁白生成技术实现自然的叙述，然后轻松导出您完整、精美的乘客登机解说视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速解说视频制作

从脚本快速制作高质量的乘客登机解说视频，将复杂信息轻松转化为引人入胜的视觉指南。

常见问题

HeyGen如何提升我制作解说视频的创意过程？

HeyGen通过用户友好的界面简化了引人入胜的解说视频和动画视频的制作。利用广泛的视频模板和AI化身，快速且专业地实现您的创意愿景。

是什么让HeyGen成为领先的AI视频创作平台？

HeyGen利用先进的AI实现无缝的视频创作，允许您通过脚本将文本转化为视频，配以逼真的AI化身和高质量的旁白生成。这显著提高了制作各种内容的效率，包括登机视频或产品演示。

我可以轻松使用HeyGen的工具自定义视频吗？

可以，HeyGen提供强大的拖放编辑器和丰富的视频模板，简化了自定义过程。您可以轻松添加品牌标识，从多样的AI化身中选择，并生成专业的字幕/说明，以定制您的视频内容。

HeyGen如何帮助提高培训和登机的参与度？

HeyGen使您能够创建动态且引人入胜的登机视频和培训视频，吸引观众。通过AI化身和可自定义的场景，您可以有效提高培训参与度，并确保通过专业的AI视频创作清晰传达关键信息。