合作伙伴视频制作器：提升您的合作
通过多种可定制的模板和场景，快速轻松地创建专业的合作伙伴视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个30秒的社交媒体营销视频，面向小企业家，突出成功的联合促销活动。视频应具有生动、引人注目的视觉风格，友好且充满活力的语气。利用HeyGen的“AI化身”直接展示关键优势，使信息感觉个性化且易于理解。
示例提示词2
制作一个60秒的内部沟通视频，面向员工和潜在员工，展示跨部门合作和团队成功故事。视觉和音频风格应真实且包容，屏幕上应有清晰的“字幕/说明”以提高可访问性。使用HeyGen的“媒体库/素材支持”用相关的B-roll镜头丰富叙述。
示例提示词3
设计一个简洁的15秒宣传视频，面向内容创作者，宣布新的赞助合作或产品发布。视频需要高质量、精致的外观，具有动态文本覆盖和简明的信息。通过使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保在各种平台上轻松适应短视频内容的交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化合作伙伴视频的创建？
HeyGen作为一个AI视频生成器，通过其直观的界面和AI化身简化了专业合作伙伴视频的创建过程，使高质量内容对所有人都可访问。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？
HeyGen提供丰富的模板和场景库、动态文本动画以及媒体库/素材支持，使用户能够轻松定制和创建引人入胜的内容。
HeyGen能否自动将脚本转化为精美的视频？
当然可以，HeyGen擅长从脚本到视频的转换，利用先进的AI生成逼真的旁白，甚至整合AI化身，大大缩短了制作时间。
如何确保我的HeyGen视频适合各种平台？
HeyGen支持纵横比调整并提供灵活的导出选项，确保您的专业视频针对包括社交媒体视频在内的各种平台进行优化。