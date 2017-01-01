合作视频生成器：创建令人惊叹的赞助内容
轻松制作高质量的付费合作视频，通过先进的从脚本到视频功能提升销售。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销人员和内容创作者开发一个2分钟的教程视频，展示如何利用HeyGen的AI虚拟形象和多样化的模板和场景来制作引人入胜的营销内容，用于付费合作视频。视频应具有欢快且专业的视觉风格，配有动态的屏幕文字和友好、鼓励的AI虚拟形象旁白，引导观众完成创作过程，展示有影响力的内容创作的最佳实践。
制作一个60秒的指导视频，针对社交媒体经理和内容策略师，说明如何使用HeyGen的媒体库/素材支持和纵横比调整与导出功能来适应各种平台的合作视频。视觉风格应快速且视觉动态，包含不同社交媒体格式之间的快速转换，配以充满活力的背景音乐和清晰的字幕/说明，以确保最大程度的覆盖和参与。
为技术内容撰写者和品牌经理设计一个1分钟的解释视频，详细介绍HeyGen的从脚本到视频功能中的高级脚本编写能力和语音克隆功能，以创建真实的品牌合作视频。视频应保持信息丰富且权威的视觉风格，利用分屏比较原始脚本和生成的语音旁白，清晰、清晰的旁白展示通过这些AI驱动工具实现的细微差别和真实性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化付费合作视频的制作？
HeyGen利用先进的AI简化了生成高质量付费合作视频的整个过程。我们的平台允许您将脚本转化为动态的AI视频内容，配有逼真的AI虚拟形象、多样化的语音旁白和可定制的模板，大大减少了制作时间和精力。
我可以使用HeyGen为我的赞助视频内容进行品牌化和定制吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您上传您的标志，选择品牌颜色，并从我们广泛的媒体库或您自己的资产中整合特定媒体。这确保了每个创建的赞助视频都能反映您独特的品牌身份和信息。
HeyGen为多语言合作视频提供了哪些技术能力？
HeyGen支持多语言功能以实现全球覆盖，包括先进的语音克隆和AI视频翻译功能。您可以生成带有同步音频和字幕的多语言合作视频，确保您的信息能够有效地与多元化的观众产生共鸣。
使用HeyGen创建AI合作视频有多容易？
使用HeyGen创建AI合作视频的设计是简单的，即使是初学者也能轻松上手。您可以通过简单地输入脚本、从丰富的视频模板中选择，甚至将图像转化为视频来开始，使内容创作过程变得易于访问和高效。